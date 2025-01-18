國發會主委劉鏡清：「把台灣優秀青年帶到世界」

劉鏡清率隊來矽谷為台灣科技大廠與公司延攬人才，並開幕位於矽谷的成立第二個海外新創基地。（記者孫愛薇／攝影）

國家發展委員會主委劉鏡清受本報專訪表示，率隊來矽谷 為台灣科技大廠與公司延攬人才，並在矽谷成立第二個海外新創基地「Startup Island TAI WAN - Silicon Valley」，基地設立在矽谷的新創中心巴洛阿圖，將台灣新創前進矽谷，矽谷人才回流台灣。

劉鏡清分析，這幾年台灣在科技的進步是超乎想像，在半導體已是全球領先者， AI伺服器有九成來自台灣，台灣培養出許多大型科技企業，走進世界各地，台灣在這方面已來到一個很強的能量，其中有許多優秀人才出來創業，有眾多優質新創值得期待與關注。

近年全球新創面臨資本寒冬，2023年全球新創募資金額較前年大幅衰退近4成，而2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高，顯見台灣新創量能與投資 市場優於全球。未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

國發會布局全球，從去年9月開始成立「橋梁計畫」，首個海外新創基地設立日本，已有台灣17個新創團體進駐，1月12日則亮相位於矽谷的海外第二新創基地，劉鏡清表示，「把台灣優秀的青年帶到世界，也希望把世界各地的投資引進到台灣」。

對於矽谷新創基地，劉鏡清期望能透過基地，橋梁台美兩地，把矽谷較新概念帶去台灣，預計矽谷基地在一年內將連結超過1,000位社群夥伴，協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源，幫助台灣的企業更佳順暢地走入世界。

在12日矽谷基地開幕儀式中，Startup Island TAIWAN 矽谷基地執行長Dennis Liu 與 Berkeley SkyDeck 加速器總經理 Sibyl Chen 簽署合作備忘錄 (MOU)，加深台美兩地新創圈資源的連結。

台灣目前科技大廠蓬勃發展大舉徵才，在台灣高階主管的薪水相當驚人，劉鏡清分析，台灣的物價較低，在相較之下不僅能有較多儲蓄，養老成本也較為低廉，台灣企業國際化程度高，台灣人在台灣企業更容易做到高階主管位置，鼓勵高階人才返鄉就業。