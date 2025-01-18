產官學研整合 國發會矽谷攬才促鮭魚返鄉

最後一場攬才說明會在位於巴洛阿圖的Startup Island TAIWAN 矽谷基地舉辦，吸引眾多台美人參加。（受訪者提供）

為擴大吸引高階人才返台就業 ，國家發展委員會的海外招募計畫在主委劉鏡清率隊下1月12日到矽谷 ，由國際人才服務及延攬中心「Talent Taiwan」舉辦四場攬才活動，針對在美台灣人與台裔後代人才說明台灣產業形勢，工作機會與金卡工作簽證 ，場場吸引眾多高科技人才參加。

廖炳坤有感各界對於台灣的興趣與好奇度比以往高，對於台灣科技的發展與走向，有高度興趣想了解。（受訪者提供）

國際人才服務及延攬中心執行長廖炳坤（Jonathan Liao ）表示，每場矽谷攬才活動，參與者反應都相當不錯，「大家可能有聽說台灣一些產業的發展，但沒有非常了解現況，活動中提供最新的科技業、半導體業甚至AI產業資訊，讓大家有感動到」。

這趟矽谷攬才活動，廖炳坤有感各界對於台灣的興趣與好奇度比以往高，對於台灣科技的發展與走向，有高度興趣想了解，未來也將在全美規劃更多類似的線上攬才說明會。

連以婷分析，台灣現能開出很多高薪職缺，如今更整合「產官學研」一同攬才。（受訪者提供）

國際人才服務及延攬中心副執行長連以婷（Eden Lien）表示，此次的攬才活動，第一接觸在美的台灣校友會，針對在台灣唸完書來到美國留學工作的高科技人才，第二則安排在柏克萊大學以及史丹佛大學的台灣人與台美人二代，最後是在矽谷基地舉辦以在美國出生的台裔後代做宣傳，希望人才了解台灣最新產業發展，回到台灣就業。

連以婷分析，台灣企業求才若渴，而台灣跨國企業需要更多人才加入，現在台灣不管在投資上或是經濟上成長處於蓬勃發展，不斷吸引外資投入，甚至能開出很多高薪職缺，如今更整合「產官學研」一同攬才，不如過往單獨公司或是學界攬才，「台灣的現況有很多的工作職缺，也帶來很多機會」。

在招募活動裡，中心也帶來台灣的人才招募平台104到現場，讓與有興趣的人才直接與獵人頭窗口做接洽，Google與輝達（NVIDIA）在台灣辦公室就開出百位職缺徵人，台達電子也派員參與攬才團行程，預計全球招募超過1000名員工。對於沒有台灣護照的人才，也能透過中心申請台灣就業金卡（Taiwan Employment Gold Card）簽證到台灣就業。