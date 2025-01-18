灣區科技、零售業 年初裁員近600人

Safeway在布利桑頓兩個辦公地點共裁撤156個職務，皆為公司職位。(圖取自Safeway臉書)

根據加州 勞工部門官方資料顯示，最新一輪裁員 已震動灣區 ，裁員將遍及零售業、雜貨業、科技業、生化科技業與食品製造產業，共約600個職位。

「聖荷西信使報」報導，根據發送給「加州就業發展部門」(Employment Development Department，簡稱EDD)之裁員與員工調整及再培訓通知(WARN)，包括Safeway、Draeger's Supermarkets、AppLovin、IGM Biosciences、Aurora Solar以及Columbus Manufacturing等公司，已公布裁員計畫，受影響員工範圍包括位在南灣、東灣、半島與舊金山地區工作單位。

EDD文件顯示，裁員將導致灣區流失共計599個工作職務。以下是相關裁員具體內容：

Safeway，在布利桑頓(Pleasanton)兩個辦公地點共裁撤156個職務。這些皆為公司職位(corporate positions)，並且沒有一個被裁撤工作職務是在Safeway超市。裁員將於2月22日進行。

Columbus Manufacturing，肉品生產製造商，將在海沃(Hayward)裁員125個職位，時間訂於3月15日。

生技公司IGM Biosciences，在山景城(Mountain View)裁員100個職位，時間訂於3月10日。

科技公司AppLovin，巴洛阿圖(Palo Alto)裁員89個職務，訂於1月15日進行。

Draeger's Supermarkets，將在聖馬刁(San Mateo)裁撤71個職務。這次裁員與雜貨商店關閉相關，預計於3月10日進行。

Aurora Solar在舊金山裁員58人。這家太陽能系統設計軟體供應商透露，裁員已於1月10日生效。

根據WARN通知，這些裁員皆是永久性的(permanent)。

不過至少有一例，為Draeger's超市關閉之後，部分員工可能在Draeger's超市其他分店找到工作。Draeger's在WARN通知信函寫道，其與「聯合食品暨商業員工工會第五分會」(United Food and Commercial Workers Local 5)達成的集體談判協議，部分被裁撤的資深員工，可能有權益可調轉至另一家商店。