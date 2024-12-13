家長憤怒 屋崙聯合學區延後關校投票

屋崙聯合學區延後對關校計畫進行投票。關校提議，主要是為了削減明年學區預計將有7500-9500萬元的預算赤字。(自屋崙聯合學區臉書)

屋崙聯合學區 (Oakland Unified School District)主管人員，日前延後針對關閉學校計畫進行投票 。於此同時，學區面臨明年預期的巨額預算 赤字。

根據「ABC7 News」報導，學區11日晚間舉行校委會議，許多家長、學生與社區成員針對學區可能合併10間學校至5所學校的提議，表達憤怒。一名發言者說：「不要關閉學校，我們需要更多而不是更少學校。」

關閉學校提議，主要是為了削減明年學區預計將有7500萬-9500萬元的預算赤字。有數十人在校委會議上發言，校董會最終並未針對關閉或合併學校，採取任何行動。

學區校委會主席戴維斯(Benjamin Davis)表示，會議期間沒有任何動議、沒有投票，所以關校或合併不會發生，目前仍沒有更進一步動作。

然而，儘管學區現在未採取行動，可能代表不會關校。但是，全國教育非營利組織「Bellwether」資深研究員赫納爾(Carrie Hahnel)認為，預算問題不會消失。她表示，也許可以有一年或兩年時間暫離困境，但經費不足夠的情況，不太可能有助於提高學業成績，但這卻是學區的首要任務。

2023年，屋崙聯合學區入學人數僅為3萬4000多人，比2003年減少了1萬6000人。赫納爾指出，入學率下降的主要原因，是全加州出生率正在下降當中，城市的年輕人愈來愈少，學校學生也愈來愈少。因此，無法在不進行大規模減少員工的情況下，採取其他措施來減少預算赤字規模。

但是，學區家長已對關校或合併過程，失去信心。有家長說，原本有學區代表表示會投反對票、反對關校，但卻又說要合併學校。

校委會還研究了約30項可減少支出措施，期望可節省經費。赫納爾表示，總而言之，無論是哪種方案，若能符合學區學區未來最大利益，校委會必須做出艱難決定。

先前，學區計畫於2022年關閉與合併學校，導致校委員多名校委被社區罷免。所以，至少目前情勢看來，社區在關校議題上，再次獲勝。