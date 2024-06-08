史丹福入學申請 恢復提交標準化考試成績

史丹福大學7日宣布，恢復申請入學需提交SAT或ACT標準化考試成績的政策。(圖取自史丹福大學臉書)

史丹福大學7日宣布申請入學政策改變，從申請2026年秋季入學(2030年畢業)學生開始，將再次要求大學部申請學生提交SAT 或ACT考試成績。仍將對申請2029年畢業的申請入學學生，進行選擇性提交(test-optional)考試成績。

史大於2020年停止要求標準化考試成績，當時，全國有數百所大學也不再要求考試成績，因為日益嚴重疫情導致申請人難以參加考試。許多大學包括史丹福大學當時曾表示，將重新評估新的免試SAT申請入學系統。

不過，其他入學申請競爭激烈的學校，已陸續開始恢復標準化考試成績入學要求，包括哈佛大學及加州理工學院，其於今年宣布恢復提交標準化考試成績。

耶魯大學 也恢復提交標準化入學考試成績，但也允許學生提交大學先修課程考試(advanced placement tests)或國際文憑考試(International Baccalaureate exams)取代SAT或ACT。

史大表示，研究是否提交標準化考試成績的教育委員會發現，考試成績是「史丹福大學術表現的重要預測指標」，因此恢復提交考試成績。不過，校方指出，這些成績僅為決定是否錄取申請者「整體審查」(holistic review)的一部分。

先前史大暫停提交標準化考試的同時，全國已開始針對考試提出強烈反彈，其中包括加州大學 ，該校低收入有色人種學生贏得對加大須禁止考試成績的訴訟、認為考試在各方面偏向較富有學生。

加大發言人金恩(Ryan King)對「舊金山紀事報」表示，校方在可預見的未來，已停止在新生入學申請使用標準化考試，並指出情況與大部分可選擇提交考試成績的其他私立大學與菁英學校不同。他表示，加大與史大相同，發現提交考試成績與未提交考試成績申請入學學生的差異性。但是，加大採取「不要求考試」(test-blind)政策、不要求也不提供學生提交SAT或ACT考試成績的申請入學選項。

加州州立大學則於2022年自動取消標準考試成績入學要求。發言人班特利史密斯(Amy Bentley-Smith)表示，州大沒有計畫重新恢復ACT或SAT考試成績、作為一年級學生申請入學的一部分。

加州提供SAT考試地點變少，導致想要向大學提交SAT成績的高中生，嘗試尋找考試地點時，愈來愈挫折。

雖然耶魯大學等部分大學要求最快在明年提交入學考試成績，但史大卻將此要求延後一年。2025年申請2026年秋季入學的申請者，將是第一批必須達到提交標準化考試成績的學生。史大聲明表示，正在恢復考試要求，將讓所有學生有足夠的時間規畫與準備。