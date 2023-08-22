內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

Meta公司近日提高了員工重返辦公室的標準。據 Insider報導，這家灣區科技巨頭在周四（17日）的一份備忘錄中，提出了對員工進行更嚴格的辦公室管理的計畫。

據報導，Meta人事主管戈勒（Lori Goler）在備忘錄中告訴員工，他們的經理會收到他們的員工卡數據，屢次違反每周工作三天的新要求，可能會導致員工丟掉工作。

今年6月，這家總部位於蒙洛公園（Menlo Park）的公司宣佈了一項計畫，要求大多數員工每周至少有三天在辦公室工作，該計畫將於9月5日生效。

根據「華爾街 日報」（the Wall Street Journal）6月份看到的一份內部備忘錄，員工平均每周有 2.2 天在辦公室工作，只有四分之一的員工被允許完全遠程辦公。Meta自11月以來已裁員 2萬1000 人，但仍有6萬5000多名員工。

Insider全文刊登了戈勒周四的說明，其中概述了公司將如何監督大批員工。Meta向新聞網站SFGATE證實了這一更新。Meta員工的飯碗岌岌可危，據Insider報導，戈勒在關於返回辦公室要求的說明中寫道：「與公司其他政策一樣，如果屢次違反，可能會受到紀律處分，最高包括績效評級下降，如果不處理，最終可能會被解雇。」

Meta發言人在發給SFGATE的一份聲明中說：「在短期內，我們的工作重點是為選擇在辦公室工作的員工提供強大、有價值的體驗，我們會深思熟慮，有意識地投資 於遠程工作。」

Meta首席執行長查克伯格（Mark Zuckerberg）在2020年一度稱他的公司將成為 「在遠程工作方面最具前瞻性的公司，」並推測在十年內公司一半的員工都將是永久性的遠程員工。他也將這一願景融入到他的產品重點中，在虛擬現實和增強現實研究上投入了數十億元。今年10月，他發布了專為遠程協作工作設計的Meta Quest Pro耳機。

然而，今年3月，當查克伯格宣布在11月大幅裁員的基礎上再裁員1萬人時，他寫道，如果新手工程師每周至少有三天到公司工作，他們的表現會更好。

Meta在舊金山Howard街250號設有辦公室，並計畫在蒙洛公園總部附近開發一個巨大的辦公區。