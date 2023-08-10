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課程多元還有親子班 山景城社區中心 秋季中文課開班

記者徐蓓蓓／山景城報導
山景城社區中心提供多種中文課程服務。（記者徐蓓蓓／攝影）
山景城社區中心提供多種中文課程服務。（記者徐蓓蓓／攝影）

翻新後重開放的山景城社區中心座落在美麗的倫斯道夫公園（Rengstorff Park）一側，寬敞明亮，功能齊全。過去60年以來一直是社區文化和活動中心，今秋中心還推出各類少兒中文課程，選擇多多。

有周三和周日早間適合零至四歲的中文親子課程Chinese Parent & Me，通過唱歌，律動，數學，肢體活動，故事，手工和遊戲等多種形式的互動，啟發孩子對中文的學習的興趣。有適合四至九歲年齡段的中文閱讀課程，通過手工，唱歌和故事幫助孩子掌握100-200個基本漢字的讀寫，報名者需要已經具備中文聽說能力。同樣適合四至九歲兒童的還有中文戲劇課，孩子們不僅會用中文表演各種故事，還會自己設計演出的服裝和道具，強化語言應用和與人交往合作的能力。

山景城傳訊主任白考克 （Brian Babcock) 表示，這些課程是本市為更好地服務多元文化社區的不斷努力的結果。過去25年以來， 山景城的多元文化促進項目Multicultural Engagement Program (MEP)在舊金山灣區獨樹一幟，在市政項目和服務中提供同時提供英語、西語、中文和俄語四種語言的信息。

多元文化促進項目為英文不流利溝通不便的居民提供多種便民服務，包括市政會議和社區活動現場普通話、俄語和西語口譯；幫助聯繫學校和非營利組織；市政文件和公共材料的中文、俄語和西語翻譯。近來，項目還特別增加了一位普通話聯絡專員，確保和中文社區的溝通和信息交流。

此外，山景城還開設了中文和西語的市民領導力學院 Civic Leadership Academies 。這一為期九周的免費項目旨在增進參與者對政府功能和市政服務的了解，提升市民社會參與度、社區領導力和志願服務精神。本年度舉辦的是西語領導力學院。2024年將舉辦中文領導力學院。

更多關於中文領導力學院的信息，可以參考MountainView.gov/ChineseAcademy網站。了解更多市政服務信息可登錄MountainView.gov/Services。聯絡多元文化促進項目專員可電郵 [email protected]

圖為多語種信息手冊。（記者徐蓓蓓／攝影）
圖為多語種信息手冊。（記者徐蓓蓓／攝影）
山景城社區中心提供多種中文課程服務。（記者徐蓓蓓／攝影）
山景城社區中心提供多種中文課程服務。（記者徐蓓蓓／攝影）

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