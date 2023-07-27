我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

支持STEM教育 聖荷西州大獲440萬資助

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西州立大學獲得數百萬元的聯邦撥款來支持STEM研究和教育。(記者葛歆睿／攝影）
聖荷西州立大學獲得數百萬元的聯邦撥款來支持STEM研究和教育。(記者葛歆睿／攝影）

聖荷西州立大學（San Jose State University，SJSU）日前獲得數百萬元的聯邦撥款來支持科學、技術、工程和數學領域（STEM）研究和教育，其中一半以上的資金將用於鼓勵低收入學生追求這些領域的職業。

支持STEM工作的獨立聯邦機構，美國國家科學基金會為聖荷西州大提供了超過440萬元的資助。 其中大約250萬元將用於幫助聖荷西州大為低收入高中三年級和四年級學生建立暑期教育項目，提供付費研究和指導機會，為他們進入大學攻讀STEM學位、開啟職業生涯創造渠道。

剩餘資金中超過110萬元將用於加強教學資源，包括資助有關如何加強本科生學習助理與STEM教授之間關係的研究。另外兩筆撥款，每項不到40萬元，將分別用於改進線性代數課程的教學工具和鼓勵本科生參與太空研究。

南灣的四位國會議員，羅芙根（Zoe Lofgren）、艾許（Anna Eshoo）、羅康納（Ro Khanna）和帕內塔（Jimmy Panetta）發表了聯合聲明，支持向「傳統上落後」的學生提供資金。

聲明中寫道：「這些項目將使美國的STEM勞動力多樣化，增進我們對宇宙的理解，並改善矽谷的STEM教育。矽谷是美國創新的中心，也是數千家科技公司的所在地。」

低收入 教育 聖荷西

上一則

慈濟兒童才藝班 8月5日發表會

下一則

生殖自由聯盟州長會議 承諾加強墮胎護理

延伸閱讀

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽

鄰居一口氣丟了20隻貓 善心華人成為貓媽媽
聖荷西明年選戰籌款 8月開跑

聖荷西明年選戰籌款 8月開跑
聖荷西官員實習生 僅6成有薪水

聖荷西官員實習生 僅6成有薪水
聖荷西遊民酒店 住戶控蟑螂成災 「離開街頭，健康反受威脅」

聖荷西遊民酒店 住戶控蟑螂成災 「離開街頭，健康反受威脅」
聖荷西遊民RV車 有「家」可歸了

聖荷西遊民RV車 有「家」可歸了

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
王太太從台灣搬運十幾箱行李返美，其中有五大箱的中文繪本，需要行李推車才得以搬動。(受訪者提供)

舊金山機場行李推車免費用 旅客上演搶車大戰

2023-07-25 19:27
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美