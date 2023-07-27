支持STEM教育 聖荷西州大獲440萬資助

聖荷西州立大學獲得數百萬元的聯邦撥款來支持STEM研究和教育。(記者葛歆睿／攝影）

聖荷西 州立大學（San Jose State University，SJSU）日前獲得數百萬元的聯邦撥款來支持科學、技術、工程和數學領域（STEM）研究和教育 ，其中一半以上的資金將用於鼓勵低收入 學生追求這些領域的職業。

支持STEM工作的獨立聯邦機構，美國國家科學基金會為聖荷西州大提供了超過440萬元的資助。 其中大約250萬元將用於幫助聖荷西州大為低收入高中三年級和四年級學生建立暑期教育項目，提供付費研究和指導機會，為他們進入大學攻讀STEM學位、開啟職業生涯創造渠道。

剩餘資金中超過110萬元將用於加強教學資源，包括資助有關如何加強本科生學習助理與STEM教授之間關係的研究。另外兩筆撥款，每項不到40萬元，將分別用於改進線性代數課程的教學工具和鼓勵本科生參與太空研究。

南灣的四位國會議員，羅芙根（Zoe Lofgren）、艾許（Anna Eshoo）、羅康納（Ro Khanna）和帕內塔（Jimmy Panetta）發表了聯合聲明，支持向「傳統上落後」的學生提供資金。

聲明中寫道：「這些項目將使美國的STEM勞動力多樣化，增進我們對宇宙的理解，並改善矽谷的STEM教育。矽谷是美國創新的中心，也是數千家科技公司的所在地。」