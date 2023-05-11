華裔控金山家長諮委會「排華」 金山學區將調查

舊金山聯合學區多位華裔家長投訴，家長諮詢委員會將他們排除在成員遴選過程之外。（美聯社）

由於有華裔家長投訴被「家長諮詢委員會」（parent advisory council，簡稱PAC）遴選成員的過程排除在外，舊金山 聯合學區 將對此展開調查。

有華裔家長表示，他們向舊金山學區抱怨了好幾個月，指PAC不允許他們加入，儘管PAC還有許多空缺。

在被投訴和學區對遴選過程表達憂慮的情況下，PAC上周仍執意繼續進行七名家長的提名 。

不過，舊金山學區委員會（San Francisco Board of Education）最終拒絕繼續推進家長提名程序。學區委員會已於9日晚上投票通過一項三步驟計畫，將調查學區是如何處理家長對PAC投訴的。

在9日會議一開始，華裔社區幾名代表要求學區介入干預，以重建他們對PAC的信任。

一位發言者說：「他們的作法是違憲的，也是傷人的。光重新提名是不夠的，必須進行徹底改革。」

另一位發言者說：「他們已經形成壟斷局面，將所有其他人排除在外。」

為了解決這個問題，學區總監韋恩（Matt Wayne）將審查學區人力資源和法律部門有關投訴的政策，並要求加州教育廳調查學區的家長政策是否符合加州法律，然後再向學區委員會提出如何改善PAC的建議。韋恩強調，調查針對的是PAC的作法，並不針對特定人士。

這並不是PAC第一次引發爭議。2021年，學區委員會拒絕批准一名白人同性戀父親出任PAC委員，儘管這名家長獲得了PAC的支持。支持者指出，這名候選人是PAC唯一的男性，可以讓他們的組織變得較具性別多元化，而且也沒有其他人想要擔任這項職務。

學區網站表示，最多可以擁有18名成員的PAC，是「一個可以將家庭觀點帶入學區決策過程的正式方式」。

呼籲對PAC進行調查的學區委員黎美兒（Lainie Motamedi）認為，必須重建PAC的家長、學生與學校社區之間的信任。她說：「我們必須提供穩固的基礎給學生和他們的家庭，否則，我們就無法兌現我們的承諾，也無法做出必要的改變來支持我們的學生。最重要的是，我們必須找出，導致登記有案的問題為何在好幾個月裡都沒有獲得處理的根本原因。」

學區委員會主席博格斯（Kevine Boggess）是唯一反對調查PAC和學區政策的學區委員。他表示，PAC許多成員對他們的提名過程「感覺良好」，認為這個過程並沒有歧視成分。他還提醒人們，學區還未對PAC展開正式的歧視調查。

一名發言者稱，他多次與PAC合作，從未發現提名程序有任何不公。

這名發言者說：「多元性並不侷限於族裔，還包括地區性。我希望學區委員會能尊重PAC的遴選過程，不要受到訴訟的威脅。」