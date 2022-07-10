台大教授蘇宏達訪加大 將在台設暑期美國社會研究所

台大教授蘇宏達表示，要將台大打造成為中西方交流的中間平台。（記者李怡／攝影）

台灣大學社會科學院院長、政治系莫內講座教授蘇宏達，近日來訪加大系統，先後前往洛杉磯加大 丶柏克萊加大 以及總校長辦公室拜會參訪。此行主要目的是深化並拓展台大和加大系統間的合作交流，將台大打造成美國及西方學界與東亞地區交流對話，以及展開對中國大陸研究的中間平台。

蘇宏達表示，此行的具體收穫之一，是確定了台大社科院和洛杉磯加大國際學院將攜手合作，於2023年在台北建立「美國社會研究暑期研究所」（Summer Institute on American Society Study），這將使台大成為全亞洲對美國社會研究的重鎮。項目將招收來自台灣丶中國乃至亞洲各國青年領袖參與研習，幫助學員深入認識美國的政治外交政策和企業經營及社會文化管理等知識，還會深入討論影響到美國未來的種族丶階級丶地域丶性別丶移民 等議題。

台大教授蘇宏達（左）與柏克萊加大東亞研究所所長區博文Kevin O'Brian（右）。（蘇宏達提供）

蘇宏達教強調，發起這個項目的初衷，是因為亞洲長期關注的是美國對亞政策，少有機會深入了解美國內部政治結構和社會文化等，以致常常在美國對亞洲傳媒文化交流等方面出現誤解和錯判。

據蘇宏達介紹，與柏克萊加大的交流主要在兩校東亞研究領域的合作，台大和柏克萊的東亞研究團隊，將著手建立合作平台和線上會議，確立一對一的合作夥伴關係，並確定於2023年在台大舉行第一次論壇。此計畫將使台大成為美國與西方學界對中國大陸展開深入研究及與大陸交流對話的平台。

在與加大總校長辦公室校務團隊的會議中，蘇宏達說，有機會進一步了解加大系統「循證治理」(evidence-based governance)的運作，這可供未來台大系統提升校務運作參考。蘇宏達介紹，循證治理就是要建立全面的校園數據，將涉及教學丶研究丶學生丶行政乃至人才延攬丶專利布局丶技術衍生收入等校務數據，建立成一個數據庫，再結合校外高品質的各項基礎數據，利用數據科學分析技術，為學校各項策略發展提供決策依據。

以此治理，將大學建構成一個能夠快速感知與回應社會需求的系統，並在數據支持下，向社會大眾報告大學所實踐的社會責任，此即循證治理。