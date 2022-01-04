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矽谷人才爭奪戰 蘋果發最高18萬股票獎金 防Meta挖牆腳

記者王子涵／聖荷西報導
蘋果公司的股票今年上漲了36%。（本報存圖）
蘋果公司的股票今年上漲了36%。（本報存圖）

蘋果公司近日罕見地向部分高級工程師一次性發放了最高達18萬元的股票獎勵。這被視為公司重視人才，防止矽谷其他科技公司挖牆腳的重要措施。

上周，蘋果公司向包括晶片設計、硬體、軟體及營運部門的工程師發放了有限制條件的股票獎勵，條件是員工須承諾在未來四年內留在蘋果公司工作。股票獎勵價值從5萬至18萬元不等，大部分工程師收到的金額大約是8萬元、10萬元或12萬元。

矽谷科技圈的人才爭奪戰十分激烈，Facebook母公司Meta成為蘋果公司最大的一個威脅。過去的幾個月中，Meta從蘋果挖了超過100名工程師。這兩家公司在擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）領域成為主要的競爭對手，未來兩年都將有重要的產品發布。

然而，獲得股票獎勵的工程師僅占各部門員工10%至20%左右，一些沒有獲得獎勵的員工對公司的做法不滿意。華人產品經理劉嘉懿表示，這對於沒有獲得獎金的員工來說，是一種打擊，能理解公司想要留下人才的想法，但評選過程沒有統一標準且不公開。

蘋果公司的股票今年上漲了36%，讓公司市值達到了近3兆元。

與此同時，Meta公司大力地從蘋果公司擴增實境、人工智慧、軟硬體工程部門挖角。Meta公司營運著Facebook、Instagram和WhatsApp社交媒體巨頭，將目光投向硬體及元宇宙方向。

人才流失將衝擊蘋果公司各方面的業務。蘋果公司需要大量人才，以保證研發能力，為開發下一代蘋果手機、自動駕駛汽車、VR和AR頭盔設備做足準備。

導致人才流失的另一大原因，便是蘋果公司高壓的回辦公室上班政策。儘管公司之前已經延遲了回公司上班的最後期限，不過比起矽谷其他科技公司，蘋果公司的態度更加強硬。

但蘋果最終也做出了改變。公司表示，未來員工可能會保持居家辦公的方式。在最終取消返工日的最後期限後，蘋果公司向所有零售、技術支持的員工發放了1000元獎金。

在過去的幾個月中，Meta從蘋果聘請了超過100名工程師。（本報存圖）
在過去的幾個月中，Meta從蘋果聘請了超過100名工程師。（本報存圖）

蘋果 股票 矽谷

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