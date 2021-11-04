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臉書、TikTok擴張 要租灣區大型商辦

編譯組／舊金山電
舊金山最大寫字樓房東Facebook和TikTok，尋求灣區辦公空間大擴展。（美聯社）
舊金山最大寫字樓房東Facebook和TikTok，尋求灣區辦公空間大擴展。（美聯社）

舊金山最大的寫字樓房東說，Facebook和TikTok的母公司ByteDance正為其辦公樓在灣區尋求大規模擴張。

「Facebook正在尋找70萬平方英尺的額外空間；而ByteDance公司正在矽谷尋找大約25萬至30萬平方英尺的辦公樓。」擁有Salesforce大廈和Embarcadero中心的Boston Properties公司首席執行官托馬斯(Owen Thomas)說。「這些例子，均支持我們反覆聲明的立場，即租戶致力於將辦公室作為他們合作、創新和培訓的首選地點，這對他們的長期成功至關重要。」

這些潛在的交易將促進經濟發展，並打破遠程工作將扼殺辦公室的預言。上述的擴展計畫如果簽署，它們將是灣區自疫情開始以來最大的交易之一，代表著灣區重新回到疫情前十年所經歷的大規模擴張時代。

今年夏天，蘋果公司也在桑尼維爾租賃了約70萬平方英尺的場地，以尋求員工重回辦公室。Facebook的母公司上周改名為Meta，在疫情之前就在佛利蒙租賃了空間，並計畫在Menlo Park進行大規模擴張，名為Willow Village。根據房地產數據公司CoStar的數據，TikTok之前在山景城租賃了一間辦公室。

灣區的大多數辦公人員繼續在家工作，使該地區的餐飲和零售消費、公交乘客、及辦公室租賃的復甦，為之受到拖累。托馬斯說，科技人員繼續遠程工作的意願和限制性的健康命令相結合，都延遲了舊金山灣區的經濟重振。

Boston Properties公司在全美擁有超過5100萬平方英尺的房地產，其中包括灣區的約800萬平方英尺。托馬斯表示，只有18%的租戶回到了其灣區房產，是公司所有地區中比例最低的；紐約是最高的，為52%。 「儘管如此，舊金山仍然可以說是世界的技術之都。它擁有美國最大的電腦科學工作者群體。我們相信舊金山市場會慢慢復甦，但也確實認為它將落後於我們的其他市場。」

Boston Properties公司總裁林德（Doug Linde）說，該公司在舊金山仍以最高價格簽署租約，在這些整層樓的交易中，平均起始租金略高於每平方英尺100美元，比即將到期的租金增加了21%。這比該市每年每平方英尺73美元的平均租金要高，是全國最高租金之一。另一個主要的房東Kilroy Realty說，舊金山口罩規定的放寬將使更多的員工回到辦公室來，該市雖比全國任何一個城市都要封閉，卻已在逐漸開放了。

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