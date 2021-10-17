請問專家／控制高血壓 預防心臟病

陳道蕙醫生。

陳道蕙醫生(Dr. Jane Lombard)：

畢業於史丹佛醫學院，在El Camino醫院執業逾二十年，尤其專精婦女心臟病 學，目前是El Camino醫院婦女心臟中心的醫學主任。

陳道蕙醫生：高血壓望文生義是血壓過高。您可以將動脈想成有彈性的管子，血壓上升造成血管內壓力升高，長久下來將對血管造成損害。因此高血壓不利於健康，並且會造成腎臟、心臟和腦部病變，包括腎衰竭、心臟病、心衰竭、以及中風。高血壓一般沒有明顯症狀，除非血壓升得非常、非常高，造成腦水腫，讓人產生頭痛、視力模糊或意識錯亂的狀況。這也是高血壓被稱之為「沉默殺手」的原因。

問：高血壓該如何治療和控制？

陳道蕙醫生：我們通常先由生活型態的管理著手，包括體重管理、運動和鹽分的攝取。即使只減輕幾磅體重也有效果。如果這樣做還不夠，我們再使用藥物。

問：早上起床時血壓高到177，過一段時間後才下降，這樣是否有危險？ 為什麼早上起床血壓最高？ 起床不是最沒壓力嗎？

陳道蕙醫生：早上起床的血壓常是最高的， 如果吃藥了血壓還是這麼高，需要跟醫師討論換藥。高血壓是長時間壓力下的產物，它代表的是一個曲線的範圍，不是單一的數字。早上是身體壓力最高的時候，這其中有演化的原因，醒來是有壓力的。所以大部分的心臟病都是在早上發病，尤其是早上5點至8點之 間。

每個人的血壓在不同時間都是不同的，可以一次吃兩種藥，早上一種晚上一種，這樣血液裡全天都有藥物在控制。我建議我大部分的病患早上吃藥，主要因為這樣他們比較容易記得。但有些病患的問題是夜間高血壓，尤其是婦女，如此會建議晚上服藥。我們必須根據個別病患的情況，來調整給藥和服藥的時間。

問：哪些疾病與高血壓有關？高血壓如果沒有治療會怎樣？

陳道蕙醫生：高血壓沒有治療可能會導致腎臟病、心臟病或中風。

問：有關健康的血壓標準，最新的建議是什麼？

陳道蕙醫生：收縮壓最好維持在120毫米汞柱（mm Hg）以下，130-135毫米之間是可接受的範圍。舒張壓最好維持在80毫米汞柱（mm Hg）以下，90毫米以下是可接受的範圍。當然，我們也需考慮藥物的副作用，是否影響其預防疾病的長期效益。

問：心臟病有哪些徵兆和症狀？男性和女性罹患心臟病的表現是否不同？

陳道蕙醫生：在高血壓性心臟病方面，由於女性一般比男性長壽，所以更容易遭受長期高血壓對健康的打擊。此外，女性體型較小，所以心臟也比較小，當心臟因長期高血壓變得肥厚，心臟內部空間較不足以容納變厚的心肌。我們常見到婦女因高血壓性心臟病導致心衰竭，多半是這兩個因素所造成。

問：造成胸痛的原因是什麼？

陳道蕙醫生：胸痛有非常多種，胸部內有肺臟、肌肉、肋膜、心臟和骨頭，要看是什麼時候痛？持續了多久？如果胸痛，合併有呼吸困難、想吐、你可能是心臟病發，必須立即就醫。高血壓性心臟病造成的心衰竭更棘手，通常症狀表現不是胸痛，而是呼吸急促。

問：心臟病發作的症狀是什麼？如果我或身邊的人出現這些症狀，該怎麼辦？

陳道蕙醫生：心臟病病發的症狀，每個人都不一樣。通常都會有胸口不舒服，呼氣時尤甚，呼吸短促、出大汗、噁心想吐，或虛弱疲憊，如果你覺得自己可能有心臟病發作，或是看到有人有這些症狀，要立即就醫。

問： 我該天天吃低劑量阿斯匹靈（Baby aspirin）以預防心臟病嗎？

陳道蕙醫生：雖然吃阿斯匹靈的副作用近乎於零，對於女性和70歲以下的人，每天吃Baby aspirin對於心臟病與中風的防範是沒有幫助的。

問：有哪些方法可以治療和控制心臟病？

陳道蕙醫生：對付心臟病最好的方法是預防。高血壓、糖尿病和高膽固醇都應該積極控制，以避免這些危險因子產生長期影響，即心臟或腎臟病。

問：華人相對於整體人口，高血壓和心臟病的盛行率如何？為什麼會有這些差異？

陳道蕙醫生：高血壓是華人非常常見的疾病，華人罹患糖尿病的體重和年紀，都比白人來得輕。在華裔人口中，中風比心臟病更普遍。但隨著華人生活方式的西化，統計數字也開始改變。

問：我可以如何預防高血壓和心臟病？

陳道蕙醫生：

飲食方面—最新的飲食建議是「海鮮版地中海」飲食（Pesco-Mediterranean Diet）。這種飲食包含大量新鮮蔬果、低碳，以豆類、堅果和魚作為主要蛋白質來源，油品則選擇橄欖油。許多研究已證實橄欖油是好的抗氧化劑。

運動方面—我建議每天至少做30-60分鐘有氧運動，簡單運動如走路也可以。如果您幾乎整天坐著，就像現在科技工作 者的普遍狀況，應該每天運動60分鐘。

體重控制—控制體重對預防高血壓和糖尿病十分重要。不一定要纖瘦，但絕對不要過重。

戒菸—吸菸對健康有百害無一利，而且會讓心臟病和中風的風險升高一倍。

其他生活型態的改變—良好的社交生活、與親友往來、社區服務，都是增進個人和群體健康的好方法。有一個針對長壽地區（Blue Zones）百歲人瑞如何活得健康、有活力的研究，顯示都有以上的共同點。

其他—工作經常被視為是負面、充滿壓力的事，但當工作有助於建設社區，並能產生意義，就有正面、健康且讓人更強韌的作用。當志工或從事其他無酬工作，例如照顧孫兒、老人家、寵物、社區等等，都是工作的一種，這些工作也都被證明能幫助人們長壽、並且活得更健康快樂。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。

El Camino Health 婦女心臟中心（Women’s Heart Center），服務不限女性，諮詢電話: 650-988-4171

https://www.elcaminohealth.org/services/heart-vascular/specialty-programs/womens-heart-center

心臟健康-免費健康風險評估問卷(英文版)：https://ha.healthawareservices.com/ra/survey/4964