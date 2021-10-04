跑步減肥 掌握5細節效果更佳

跑步之前的熱身非常重要。（Getty Images）

不少減肥人士都特別熱中跑步，跑步不但能夠快速燃燒脂肪，還能夠提升心肺功能。除此之外，跑步還能夠提高人體抵抗疾病的能力。但跑步減肥要特別注意以下五個細節，這是能否成功減肥的關鍵。

跑步30分鐘之後才會開始燃燒脂肪。（Getty Images）

1、至少跑30分鐘

許多減肥人士，只知道跑步能夠減肥，卻不知道跑多長時間才能夠起到減肥的效果。其實剛開始跑步的時候並沒有直接燃燒脂肪，一開始跑步只會讓身體流失一部分水分，30分鐘之後才開始燃燒脂肪，所以跑步的時間最少要達到30分鐘以上才可以有減肥的效果。

2、準備合適跑鞋

許多人以為只要有一雙運動鞋就可以開始跑步了，其實不然，一雙適合自己的跑鞋，才能夠提高減肥的效率。畢竟鞋子舒服，對身體及膝蓋的傷害會降低很多，而且跑步的速度也會提高，減肥效果自然更佳。

3、跑前充分熱身

跑步之前的熱身非常重要，做了充分的熱身後，身體會微微發熱，這個時候開始跑步代謝的速度會變得更快，脂肪消耗的自然也會更多。

4、控制速度和量

提高跑步的速度和增加跑步的時間，確實可以消耗更多的脂肪，但不建議初跑者盲目提高速度和增加時間，因為這樣做極有可能會增加膝蓋和身體的負荷，從而影響減肥的效果。在跑步減肥的過程中，要循序漸進，慢慢地提高速度和增加時間。

5、不能空腹跑步

空腹跑步是一種特別不好的習慣，不但會影響減肥的效果，甚至可能會誘發心腦血管疾病，造成更為嚴重的後果。所以跑步的時間最好安排在飯後20分鐘後。

無論透過什麼方式減肥，都要長期堅持。所以跑步減肥不能夠太著急，因為不可能在短時間內就快速的瘦下來。最好能夠循序漸進，這樣既可以達到減肥的目的，又不會對身體健康造成影響。