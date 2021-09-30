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執掌屋崙林肯大學 手套佩頓：第一天起就努力贏球

記者劉先進 ／屋崙報導
屋崙林肯大學男子籃球隊29日舉行媒體日活動。綽號手套的NBA名人堂球員佩頓表示，雖然球隊第一年比較粗糙，但上任第一天，就希望努力贏球。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙林肯大學男子籃球隊29日舉行媒體日活動。綽號手套的NBA名人堂球員佩頓表示，雖然球隊第一年比較粗糙，但上任第一天，就希望努力贏球。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙林肯大學（Lincoln University）男子籃球隊29日舉行媒體日活動。綽號手套的NBA名人堂球員佩頓（Gary Payton）為球隊首隻男籃隊的總教頭。他表示，有的孩子喜歡看NBA球星哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）不斷運球上籃。但球隊打出來的風格和NBA並無不同，關鍵是打出簡單籃球、輕鬆上籃。雖然團隊第一年會比較粗糙，但從第一天開始，就努力贏球。

很多NBA名宿選擇到知名球隊任教，賺取高額合約，但佩頓卻在今年6月才受聘林肯大學首隻男籃隊伍教頭。他說，跟在被人開創的球隊後面任教，很難百尺竿頭更進一步。他更欣賞從頭開始創建一隻球隊，可以自己掌控，逐步提高水準。他說，「我在這裏出生和長大，又是名人堂成員，可以讓更多的孩子走出來，然後成為一個導師。很多孩子崇拜我，如果我來執教，可以幫助他們從孩子成長為男子漢。」

他表示，球隊今年要打出21到22場比賽，其中9場為主場，13場為客場。主場比賽中，有一部分可能除了在學校的體育場上演，還有一部分在原勇士屋崙主場、甲骨文球場。

佩頓表示，很多孩子喜歡看哈登、厄文不斷運球單打的畫面。在高中球隊，打法和NBA並無不同，孩子們要不斷跑動，傳球，創造好投籃，製造輕鬆的得分機會。「第一年團隊會比較粗糙，第二年會好一點。我培養他們就是要贏球。我不會說要求平庸，就希望獲勝。從第一天起就努力去贏。 」

近期有部分NBA球員拒絕接種疫苗。金州勇士球員維金斯( Andrew Wiggins )拒打疫苗，不符合舊金山防疫規定，可能缺席大通中心所有的主場比賽，成為全國體育焦點。維金斯表示，是否打疫苗是個人和私人的決定，會堅持自己的信仰。

屋崙林肯大學男子籃球隊29日舉行媒體日活動。綽號手套的NBA名人堂球員佩頓表示，...
屋崙林肯大學男子籃球隊29日舉行媒體日活動。綽號手套的NBA名人堂球員佩頓表示，雖然球隊第一年比較粗糙，但上任第一天，就希望努力贏球。（記者劉先進 ／攝影）

佩頓表示，很多人都有接種疫苗都有自己的觀點，就像宗教信仰一樣，這是個自由的國度。「我不強迫任何人。對於我的球員來說，我們會給他們足夠的準備，比如口罩等。告訴他們哪些事情不能做，他們會做正確的事，但我不能告訴他們該如何做。我可以鼓勵他們採訪安全的措施，大家我不會試圖把壓力都放在他們身上。簡單的事實是，他們有父母，父母會去和他們，也和我談。我希望孩子是安全的，如果你覺得不舒服，就讓我知道。我會讓你遠離一些情況。我們每周都要接受測試。防止出現任何形式的危險。」

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