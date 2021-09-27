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貝佐斯等矽谷富豪追求長生不老 真能造福人類？

編譯組／矽谷電
科技富豪追求長生不老，學者認為長期應能造福人類。（Getty Images）
科技富豪追求長生不老，學者認為長期應能造福人類。（Getty Images）

愈來愈多科技富豪決定拿出他們的財產幫助人類「欺騙死亡」，尋求長生不老。

根據採訪、書籍和媒體報導，亞馬遜的貝佐斯（Jeff Bezos）、Google創辦人佩吉（Larry Page）、甲骨文的艾利森（Larry Ellison）、Palantir的提爾（Peter Thiel）是對這個新興、快速發展的長壽行業產生濃厚興趣的眾多超級富豪中的幾位。儘管研究離獲得突破還很遠，這些富豪希望能研發出各種藥物、療法和其他生命科學技術，讓人類活超過100歲、200歲、300歲、甚至更長時間。

倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）專門研究有效利他主義（effective altruism）的研究員舒伯特（Stefan Schubert）說：「科技一開始只有富人才負擔得起，但會隨著時間變得愈來愈普及。」

劍橋大學生存風險研究中心（Center for the Study of Existential Risk）共同主任歐海吉爾泰（Sean Ó hÉigeartaigh）表示，長壽科學的進步可能可以帶來廣泛的好處，例如可以減少老化相關疾病的發生或嚴重程度，包括癡呆症和心臟病。

不過，歐海吉爾泰說：「在我看來，短時間內要大幅延長人類壽命似乎不太可能，但識別和阻止年齡相關疾病的衰老因素是比較有道理的。」

有人擔心，如果人類能活得更久、更健康，地球有限的資源將不敷使用。然而，當有意義的延長壽命在技術上獲得進展時，歐海吉爾泰預測，世界上許多地區的人口會更加穩定。

「麻省理工科技評論」（MIT Technology Review）本月初指出，全球富豪排名僅次馬斯克（Elon Musk）的貝佐斯已經把部分身家投資成立一家名為Altos Labs 的「抗衰老」新創公司，據說這家公司正在發展生物重新編程科技（biological reprogramming），還獲得俄羅斯和以色列創投家米爾納（Yuri Milner）的支持。

此外，「紐約客」雜誌（The New Yorker）報導，甲骨文創辦人艾利森已捐款超過3億7000萬元，協助研究衰老和與年齡有關的疾病，Google創辦人佩吉和巴林（Sergey Brin）也成立了一個秘密子公司Calico，希望透過追蹤老鼠從生到死的過程，找出造成糖尿病和阿茲海默症等疾病的原因。

事實上，科技富豪中最熱中延長壽命的是PayPal和Palantir的共同創辦人提爾。時代雜誌（Time）報導，提爾於2006年捐款350萬元，透過非牟利的瑪蘇瑟拉基金會（Methuselah Foundation）支持抗老化研究。提爾對時代雜誌說：「生物科學的快速進步預告本世紀會有大量新發現，包括顯著改善人們健康和壽命的發現。」提爾提供給瑪蘇瑟拉基金會的資金到2017年已增加到700萬元。

「紐約客」雜誌指出，提爾和貝佐斯兩人都投資了舊金山的Unity Biotechnology，這家公司的創辦人表示，他希望「能減少已開發世界三分之一的人類疾病」。

貝佐斯 紐約 投資

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