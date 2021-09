貝佐斯等矽谷富豪追求長生不老 真能造福人類？

科技富豪追求長生不老,學者認為長期應能造福人類。(Getty Images)

愈來愈多科技富豪決定拿出他們的財產幫助人類「欺騙死亡」,尋求長生不老。

根據採訪、書籍和媒體報導,亞馬遜的貝佐斯 (Jeff Bezos)、Google創辦人佩吉(Larry Page)、甲骨文的艾利森(Larry Ellison)、Palantir的提爾(Peter Thiel)是對這個新興、快速發展的長壽行業產生濃厚興趣的眾多超級富豪中的幾位。儘管研究離獲得突破還很遠,這些富豪希望能研發出各種藥物、療法和其他生命科學技術,讓人類活超過100歲、200歲、300歲、甚至更長時間。

倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)專門研究有效利他主義(effective altruism)的研究員舒伯特(Stefan Schubert)說:「科技一開始只有富人才負擔得起,但會隨著時間變得愈來愈普及。」

劍橋大學生存風險研究中心(Center for the Study of Existential Risk)共同主任歐海吉爾泰(Sean Ó hÉigeartaigh)表示,長壽科學的進步可能可以帶來廣泛的好處,例如可以減少老化相關疾病的發生或嚴重程度,包括癡呆症和心臟病。

不過,歐海吉爾泰說:「在我看來,短時間內要大幅延長人類壽命似乎不太可能,但識別和阻止年齡相關疾病的衰老因素是比較有道理的。」

有人擔心,如果人類能活得更久、更健康,地球有限的資源將不敷使用。然而,當有意義的延長壽命在技術上獲得進展時,歐海吉爾泰預測,世界上許多地區的人口會更加穩定。

「麻省理工科技評論」(MIT Technology Review)本月初指出,全球富豪排名僅次馬斯克(Elon Musk)的貝佐斯已經把部分身家投資 成立一家名為Altos Labs 的「抗衰老」新創公司,據說這家公司正在發展生物重新編程科技(biological reprogramming),還獲得俄羅斯和以色列創投家米爾納(Yuri Milner)的支持。

此外,「紐約 客」雜誌(The New Yorker)報導,甲骨文創辦人艾利森已捐款超過3億7000萬元,協助研究衰老和與年齡有關的疾病,Google創辦人佩吉和巴林(Sergey Brin)也成立了一個秘密子公司Calico,希望透過追蹤老鼠從生到死的過程,找出造成糖尿病和阿茲海默症等疾病的原因。

事實上,科技富豪中最熱中延長壽命的是PayPal和Palantir的共同創辦人提爾。時代雜誌(Time)報導,提爾於2006年捐款350萬元,透過非牟利的瑪蘇瑟拉基金會(Methuselah Foundation)支持抗老化研究。提爾對時代雜誌說:「生物科學的快速進步預告本世紀會有大量新發現,包括顯著改善人們健康和壽命的發現。」提爾提供給瑪蘇瑟拉基金會的資金到2017年已增加到700萬元。

「紐約客」雜誌指出,提爾和貝佐斯兩人都投資了舊金山的Unity Biotechnology,這家公司的創辦人表示,他希望「能減少已開發世界三分之一的人類疾病」。