提早辨別失智症 尋求治療可緩解或導正

隨著年齡漸老，認知力下降變得愈發常見。重要的是辨別失智症跡象並提早尋求治療，以減緩進展或導正認知障礙。(美聯社)

多項研究發現，快樂依隨著年齡增長而加深，年長者心靈較健全，也會有更多的個人滿足與安全感。然而，同時間，衰老也伴隨擔憂，特別是健康問題。失智 症是與年齡相關的健康考量之一，隨著年齡漸老，認知力下降變得愈發常見。重要的是，辨別失智症跡象並提早尋求治療，以減緩進展或導正認知障礙。以下是需要注意的7大事項：

1.了解什麼是失智症。佛羅里達老年病學家珍史密斯(Gerdie Jean-Smith)醫師表示，失智症是一個通用用詞，包括不同種類，類如阿茲海默症 、血管性失智、帕金森失智症、路易體失智症(Lewy body dementia)。其中，以阿茲海默症與血管性失智症最廣為人知。簡而言之，失智症是一種或多種認知力下降的疾病：包括學習與記憶、語言、執行能力、複雜注意力、知覺運動、社交認知。失智症患者在這些領域能力的一種或多方面出現衰退，嚴重程度足以干擾日常生活與獨立。通常是親友注意到患者認知力衰退，提醒前往就醫。

2.記憶改變。紐約州 執照臨床心理師薛芙(Holly Schiff)指出，失智症患者可能一開始很難記住一些細微事情，例如是否吃過早餐、忘記把東西放在何處、或難以記住為何要進入一個特定房間。也包括難以記住重要活動或約會，或忘記熟悉例行事務，例如過去經常可憑著記憶就烹飪的食譜。

3.難以處理複雜事務。美國疾病控制與防治中心表示，失智症患者可能在閱讀、寫作或複雜事務上發生問題，例如支票簿計算、遵循方向或使用計算機。熟悉家務例如支付帳單等，可能變得困難。對於患有失智症的人來說，應對不熟悉事物，也可能有相當難度，無法處理突發事件或日常生活改變。

4.駕駛困難或迷路。珍史密斯表示，失智症患者可能無法辨認以往熟悉地方，他們可能會難以記得過去熟悉路徑，例如在高速公路的正確出口下交流道。

5.找不到合適的用字。CDC指出，早期失智症的常見跡象是溝通能力受損。可能無法找到正確用字、無法完成句子或遵循指示或對話。

6.無法解釋的行為或注意力改變。薛芙表示，失智症患者可能看起來似乎冷漠或情緒低落，對以往喜歡的嗜好或活動失去興趣，或避免花時間與朋友家人在一起。注意力水平或專注能力改變，也是失智症跡象。珍史密斯指出，年長者被新診斷為注意力缺陷障礙(attention deficit disorder ，簡稱ADD)的可能性較小。

7.何時須看醫師。薛芙指出，記憶出現問題與健忘並不直接代表患有失智症。這些都是年老的正常一部分，可能由其他因素造成，但不應忽視這些症狀。若注意到有與失智症相關的跡象，且並未改善，就必須就醫，這樣醫生才能排除導致症狀的其他原因，並確認是失智症或是其他認知問題。早期診斷與治療，可減緩病程進展並維持心理功能。珍史密斯表示，做出失智症診斷相當複雜，可能需要轉診到專科醫師，包括老年病學專家、神經病學家或神經心理學家。