研究：適度飲酒 可能有益心臟病患者

新研究成果表明，有心血管病史者，可能從每周小酌幾杯獲益。(Getty Images)

一項新的大型研究表明，有心血管病史者，可能從每周小酌幾杯獲益。關於酒精對心臟健康影響的證據，即便在一般人身上，也是有好有壞。但是根據發表於2021年7月「BMC Medicine」醫療期刊的新研究指出，適度飲酒不僅可以被接受，還可能對有心臟疾病患者，產生些許的保護作用。

研究人員指出，這項研究是截至目前為止、最大型針對酒精對現有心血管症狀者影響的研究，結果顯示，適度飲酒，可減少心臟病 發作、中風與死亡風險。具體來說，與重度飲酒者及非飲酒者相比，平均每周飲用3.5至7杯酒(任何種類的酒)，可降低心血管疾病 復發以及任何原因導致的死亡。堅持範圍內最低限度、每周喝3.5杯酒，則可產生加倍益處，並降低一半另一次心血管疾病復發的風險。每天喝超過1杯酒，則不會提供任何保護作用。

研究收集超過1萬4000名已經曾發生過一次心臟病、中風或心絞痛的受試者的數據資料，追蹤長達20年。研究結果並額外加入其他12項研究結果，將其添至分析報告總和，其中包括了超過4萬8000名平均57歲的受試者研究範本。

儘管研究顯示，每周3.5杯酒可能有益心臟病友，但飲酒量低於「美國 心臟協會」(American Heart Association)建議健康的一般人，男性每天可喝2杯酒、女性每天可喝1杯酒的建議，他們也認為，即使目前有心臟病症，也可適度飲酒。

小酌是否的確能幫助整體健康？加州柏克萊急診室與家庭醫師柏歇特(Larry Burchett)表示，誠實地說，這個可能性很高。他指出，酒精可能透過不同機制，對心臟健康產生正面影響，從降低凝血因子與脂質、抗氧化活性或可能的抗發炎作用。但也仍有許多我們未知之處，因此，與其透過飲酒或增加喝酒來防治心臟病，他建議改以飲食、運動、醫囑藥物治療心臟病，才是更有效且經過證明的方法。

不過，西雅圖「健康指標與評估研究所」(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康指標科學教授賈基度(Emmanuela Gakidou)表示，研究結果可能會讓那些有心臟問題的人，更有信心小酌幾口他們喜歡的酒，而不會因此覺得自己正在損害自身健康。

他提醒民眾，若偶爾想享受小酌樂趣，必須注意所謂一杯酒份量，相當約為1罐12盎司的啤酒、1杯5盎司的紅酒或1.5盎司酒精飲品。目前許多酒精飲料都有大容量，酒精含量差別甚鉅，因此必須注意到底實際喝了多少酒。

考量心血管疾病之外的其他健康風險因子，也相當重要。根據2019年10月發表在「美國胃腸病學期刊」(American Journal of Gastroenterology)的分析，以及「酒精與藥物基金會」(Alcohol and Drug Foundation)針對特定癌症所做評估研究指出，飲酒可能增加例如肝臟問題等疾病風險，所以，若有相關病史，可能不要喝酒，即使是適度飲酒也不宜。