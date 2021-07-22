聖荷西常青社區學院區 獲州府資助100萬元

聖荷西常青社區學院區獲得州府補助100萬元。（取自聖荷西常青社區學院區臉書）

聖荷西 常青社區學院區 （San Jose – Evergreen Community College District，SJECCD）宣布，在2021-2022年加州 預算中，已經獲得州府資助的100萬美元，該款項將用於規畫與促進社區參與，探索該學區 擁有的剩餘土地的使用。

聖荷西常青社區學院區總佔地約300多平方英里，主要的學校都在聖荷西，另外在密爾比達也有一處校區。聖荷西常青社區學院區下轄包括聖荷西城市學院（San Jose City College)，該校是聖克拉拉縣第一所社區學院，在1921年就成立。另外還有1975年成立的常青谷學院（Evergreen Valley College）、社區學院經濟流動中心（Community College Center for Economic Mobility ，以前稱為工作力研究所），成立於1988年，以及位於密爾比達的聖荷西常青社區學院分部。

聖荷西常青社區學院區校長布雷蘭（Byron D. Clift Breland）表示，學校已經運作了相當長一段時間，希望能確定如何能夠最好地利用這片土地，為學生服務、為社區服務，「這筆資金將非常有助於最終確定規畫與使用。」

這筆資金的法源依據是被包括在Assembly Bill 132法案中，由加州參議員柯提斯（Dave Cortese）提出。柯提斯指出，「我們加州的預算包括對加州社區主導的變革性投資。期待著看到這些基金，對我們地區產生積極影響與作用。」

社區學院指出，柯提斯的辦公室人員與聖荷西常青社區學院區教職員一直密切合作，以確保這筆重要的資金也被納入法案，「感謝柯提斯和他的辦公室人員為我們學區提供這筆資金，並持續與我們合作，確保我們最大限度地利用這款土地的優勢，使學生和我們服務的社區能夠受益。」

學區介紹，該筆土地約占地27英畝土地，在2004年被指定為剩餘土地，位於Yerba Buena與San Felipe Road的交界處附近。