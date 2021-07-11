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請問專家B肝怎預防？定期追蹤 不讓肝癌潛伏

請問專家(Ask the Expert)
俞小安醫師
俞小安醫師

俞小安醫師（Andy S. Yu, M.D.）

醫師簡歷：芝加哥大學醫學院(U.of Chicago Pritzker's)畢業，加大洛杉磯分校醫院(U.C.L.A.)內科實習，加大戴維斯分校醫院(U.C.Davis)腸胃專科，南加大醫院(U.S.C.)肝臟專科，西達‧山奈醫學中心(Cedars-Sinai—UCLA)換肝專科訓練，曾任史丹佛大學醫學院助理教授，目前是亞太肝膽腸胃中心主任醫師。俞醫師熱心於社區事務，擔任許多社區機構的醫師顧問，多年來利用自己的休息時間為社區提供數十場癌症預防的講座。

問：什麼是B型（乙型）肝炎？感染B肝會有什麼症狀？

俞醫師：B型肝炎病毒（HBV）是一種DNA病毒，主要感染人體的肝臟細胞，在細胞核內和人體DNA結合。Hepat-代表肝臟，-itis代表發炎，因此肝炎是肝臟的炎症。引發肝炎的原因可能是單一或多重因素，而B型肝炎是肝臟感染了B肝病毒之後造成的發炎反應。

B型肝炎就像任何類型的肝炎一樣，會造成肝臟發炎及纖維化。臨床症狀從無症狀、非特異性的疲勞和厭食，到肝功能衰竭的極端狀況不一而足。肝功能衰竭會出現黃膽、腹水、門脈高壓伴隨嚴重的消化道出血、肝腦症伴隨神志不清甚至昏迷、腎臟衰竭，甚至造成死亡。

B肝病毒也可能導致肝癌，但這跟患者肝臟發炎或纖維化的嚴重程度無關。

問：B肝是如何傳播的？

俞醫師：B肝病毒基本上可以透過任何體液傳播，它的病毒分子在血液和傷口滲出液中濃度很高；在糞便、尿液、汗液和母乳中濃度低；在精液、陰道液和唾液中的濃度則是中等。亞裔族群最常見的傳染途徑是垂直感染，即母親在血淋淋的生產過程中傳染給新生兒。其他常見的傳染途徑包括污染的針頭、醫療用具和血液製品；針灸、身體和耳朵穿洞、紋身；娛樂性用藥如注射毒品和吸用古柯鹼；家庭感染如共用牙刷、牙線、刮鬍刀和指甲剪。西方社會最常見的傳染途徑是性接觸。

問：B肝盛行率一般人是多少？華裔族群是多少？

俞醫師：B型肝炎帶原者人數在全球和美國分別是3億和240萬人左右，年死亡人數分別為100萬和3000例。另一方面，亞裔占美國總人口的4.5%，超過15%的亞裔是帶原者。然而，美國的B肝帶原者有五成以上是亞裔，其中超過三分之二不知道自己被感染。

問：為什麼B肝在華裔族群會如此普遍？

俞醫師：如上所述，中國人最常見的B肝病毒感染途徑是垂直的，即因分娩流血從母親傳到新生兒。（當然，任何分娩，無論是順產還是剖腹產，都不可能不流血。）育齡婦女通常年紀相對輕，剛好屬於B肝病毒複製力較強、病毒量最高、體液最具感染力的年齡層。而新生兒從出生到5歲，又剛好是免疫力最弱的時期，抵禦病毒或阻止病毒複製的能力最弱。也就是說，病毒透過母親這個複製力強、病毒量大的感染源，讓非常脆弱易被感染的嬰兒成了受害者。

問：如果不診斷、監測或治療B型肝炎，會有哪些風險？

俞醫師：B肝病毒是無聲的殺手。如果沒有及時診斷，不知情的帶原者可能可以享受幾年沒有症狀的生活，但會錯過治療的黃金期，一直到末期才出現症狀，如肝硬化、極度纖維化、肝功能衰竭或肝癌。

問：B肝和肝癌之間有什麼關連？

俞醫師：B肝病毒是一種致癌病毒，即使肝臟沒有發炎或纖維化，也可能導致癌症。另一方面，對於那些不再有表面抗原，進入恢復期或緩解期的B肝患者，由於病毒分子會在基因組或肝細胞核內呈休眠狀態，因此罹患肝癌的風險（相較於帶原者）較低，但風險仍然存在，每年約為0.55%。

問：B型肝炎引起肝癌的百分比是多少？

俞醫師：全球有50%至55%的肝癌是B肝病毒造成的，不過在美國僅占15%到20%。美國有45%至50%的肝癌是由慢性C型(丙型)肝炎引起的，其餘35%和病毒無關。

問：華裔的肝癌盛行率和死亡率是多少？

俞醫師：85%的肝癌發生在亞洲和非洲。全球肝癌人數每年是78萬人，美國僅有4.2萬人，每年死亡人數分別為75萬和3萬人。

問：肝癌有任何警訊或症狀嗎？

俞醫師：早期肝癌通常可以透過例行篩檢發現，不過這個階段主要會是無症狀或非特異性的症狀，例如疲勞或厭食，等到出現顯著的症狀，病情往往已經很嚴重了，例如腹痛、黃疸、肝功能衰竭（腹水、肝腦症、胃腸道出血）；癌細胞已經轉移到局部淋巴結或肝臟附近器官，或轉移到遠處的肺臟或骨骼。

問：B肝可以預防嗎？如何預防？

俞醫師：預防B型肝炎最好的方式是打疫苗，特別是出生12小時內的新生兒，可以開始進行疫苗接種計畫（出生打第一針，滿月打第二針，6個月後打第三針）。母親有感染B肝的嬰兒，同時還要加打B肝免疫球蛋白。其他的亞裔都應透過驗血接受B型肝炎檢測，就算結果是陰性也必須接種HBV疫苗。此外，人人都應該採取接觸傳染防護措施，包括注意性行為的安全，以及覆蓋所有傷口，因為HBV分子可能會在體外存活7天以上。此外，不得共用牙刷、牙線、刮鬍刀和指甲剪。

問：我如何知道自己是否感染了B型肝炎？

俞醫師：所有亞裔和華人都應接受B肝表面抗原（HBsAg）、B肝核心抗體（anti-HBc）和B肝表面抗體(anti-HBs)檢測，並請醫生進行評估。已經帶原和已經康復的人，他們的年度肝臟血液檢查報告可能不會顯示任何異常，包括血清轉胺脢也可能是正常的。關於B型肝炎的檢測，很多醫療保健協會，包括孕婦、B肝高危險群（男男性行為者、靜脈注射毒品者、感染愛滋病毒者）和免疫功能低下等醫療協會，都有各自的官方指南。

問：慢性B肝感染者如何預防肝癌？

俞醫師：抗病毒治療可以抑制病毒複製能力，將肝癌的風險降至最低。另一方面，透過例行篩檢，如肝臟超音波和甲胎蛋白血液檢查，可以更早發現肝癌，縱使無法治愈，至少可以治療。

俞小安醫師將於7/24週六下午兩點主講B型肝炎和肝癌預防的視訊講座，網上報名：elcaminohealth.org/chi-events

El Camino Health華人健康促進計畫提供免費的B型肝炎篩檢給沒有保險的居民，報名請洽：650-988-3234 。

（誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄）

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