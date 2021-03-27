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學校將重開 紐森、溫靜婷關注安全措施

記者黃少華／舊金山報導
溫靜婷指部分華人家長對學校的安全措施表達擔憂。（記者黃少華／攝影）
溫靜婷指部分華人家長對學校的安全措施表達擔憂。（記者黃少華／攝影）

隨著舊金山聯合校區重開課堂面授的日子臨近，針對亞裔社區的仇恨犯罪對亞裔學生返回校園的安全構成重大威脅。州長紐森（Gavin Newsom）日前到訪舊金山時，與社區青年中心（CYC）行政主任溫靜婷（Sarah Wan）都討論到這一問題。

溫靜婷表示，社區青年中心與舊金山全市六所中、小學校有合作。舊金山教委會和舊金山聯合校區已經宣布先重開部分小學。其中三所小學分別計畫於4月12日和19日重開。社區青年中心的職員會在午餐和小休時間在學校給孩子提供協助。至於是否有安全措施、有沒有給職員安排訓練等問題，仍然在計畫之中。

因此，溫靜婷擔心是否有足夠的準備時間。她也聽部分華人家長表達擔憂，不知道學校的安全措施做得怎麼樣，不肯定是否應該讓孩子回到學校參與課堂面授。此外，上學和放學時間也讓人費解。第一堂課的上課時間是上午7時45分或8時30分，下午1時30分或2時許就放學，讓部分需要上班的家長為難。因為學校不會提供課後服務。

紐森指出，教師回校向學生提供課堂面授非常重要。他提到，加州教育委員會於3月18日的會議上通過決議，為高中學生開設國內首門全州性的「少數族裔研究示範課程」。

長達近900頁的「少數族裔研究範本」已經制定多年。目的是向高中生講授「在美國歷史課程中常常被忽視的邊緣化人群」，著重於他們的苦難和貢獻。課程集中研究四個群體：非裔、西裔、亞太裔、美洲原住民。紐森認為通過這項課程可以幫助教職員工、學生及其家庭更安全地重回校園。

紐森已於3月5日正式簽署總額達66億元的AB 86法案，以推動加快公立學校重開，支持學生回到課堂參與面對面教學。州府向地方教育部門撥款46億元，用於擴大學習機會，如暑期學校、學習輔導、心理健康服務。

紐森說：「面對面教學不僅滿足孩子的學習需求，而且對他們的心理健康和社會情感需求至關重要，尤其是對最年幼和最弱勢的孩子。州府致力於為學生創造安全的學習環境，為教育工作者創造安全的工作場所。我們在幾個月的進展基礎上加快了全州各地學校重開的步伐。」

紐森 舊金山 教育部

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