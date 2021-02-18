疫情下矽谷工作劇減 科技界不減反增

矽谷在2020年遭受巨大的就業損失，但科技業增加了就業崗位。(本報檔案照)

16日(周二)發布的一份報告顯示，矽谷 在2020年期間遭受了大規模的工作崗位損失，巨大的跌幅幾乎影響每個行業－－除了科技行業：儘管有冠狀病毒引起的經濟困境，但雇主們仍能實現小幅就業 增長。

根據矽谷聯合投資 的新報告，2020年期間矽谷的就業損失非常嚴重，以至於超過了該地區在互聯網崩潰期間的就業倒退。

然而，根據總部位於聖何西的智庫矽谷聯合投資的報告，雖然矽谷（具體為聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、阿拉米達縣南部和聖他克魯茲縣北部）的整體就業崗位流失嚴重，但一些行業受到的沖擊遠大於其他行業，而另一些行業實際上還能增加就業崗位，比如科技行業。

「我們有兩個經濟的故事，也有兩個復甦的故事，」矽谷聯合投資總裁漢考克（Russell Hancock）在討論新報告的新聞發布會上說。

在截至2020年6月的一年時間裏，矽谷地域的整體就業率下降了8.9%。然而，社區基礎設施和服務崗位數（包括零售、餐飲服務、酒店、藝術、娛樂、交通和個人服務等工作）在其總崗位中下降了15.4%。

與此形成鮮明對比的是，由創新、信息產品和信息服務、以及電腦硬件組成的科技公司在矽谷的就業總量增加了1.8%。

「科技行業絲毫沒受影響，」漢考克說。「對矽谷服務的需求量在疫情期間急劇上升。」矽谷最大的科技公司繼續增加就業崗位，但速度比美國和世界其他地區要慢。

總部位於矽谷的15家最大的科技公司的人員編制增加了3.7%--但矽谷在這些工作崗位中的份額卻下降了，因為其他地區的增長速度更快。

盡管目前某些經濟板塊形勢嚴峻，但矽谷聯合投資認為經濟反彈可能會很快，盡管漢考克沒有提供有關反彈可能開始的時間框架。

「經濟會很快恢復，」漢考克說。「會轟轟烈烈地復甦。」