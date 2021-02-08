北加州中校聯合會 2.28辦教學研討會

北加州中文學校聯合會將舉辦教學研討會，主題為「研討教學流程設計，學生情緒行為管理」。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會在南灣僑教中心宣布，將於2月28日舉辦第二場的教學研討會。主題為「研討教學流程設計，學生情緒行為管理」，希望能幫助老師與學生，增進學習的效率。

包括北加 州中文學校聯合會會長陳亳蕙、副會長李亭儀、教育組長吳季芳、洪良玉、前會長高玉麗等人，以及南灣僑教中心主任閻樹榮、僑教中心副主任徐廣梅都出席發布記者會。

陳亳蕙指出，原本還在考慮是否要舉辦實體的發布活動。後來還好疫情 稍微趨緩，政府稍微放寬規定，也讓大家能有機會實地見面交流。她表示，北加州中文學校的每次研討會很受老師的歡迎。這次的報名才剛開始一天，就有20多人已經報名。也希望有興趣的老師能夠踴躍參加。

她表示，北加州中文學校聯合會每年舉辦三次教學研討會。本次邀請灣區知名中文老師、數位教學專家陳姮良，分享她多年來的教學經驗。陳姮良將帶領學員老師以深入分析探討的精神，透過觀察、檢測、設定主題等進程，從無到有設計中文課。

另外，當天「特別的愛給特別的你」的講座，則是介紹如何透過行為問題，發現學生的情緒與特質。學生情緒行為問題處理專家郭色嬌老師和顏瑞隆老師，會以實例討論課室內學生行為問題，探討行為背後學生的情緒與特質，發現、並且協助輔導孩子的技巧，「讓課室管理不卡關。」

閻樹榮表示，中文學校聯合會長期舉辦教學研討會，讓老師們能持續增進教學技巧與效率。現在因為新冠肺炎疫情的關係，無法舉行實體課程，改為在網上上課。學生經常一天要面對電腦非常久的時間，在網路上上課的情緒管理與控制很是挑戰，因此這次研討會的內容更為重要。

報名網址：https://sites.google.com/anccs.org/2021teachercamp2/registration?authuser=0。早鳥優惠時間：2月19日。報名最後截止時間：2月24日。講座時間：2月28日下午1時至5時30分。