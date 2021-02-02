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聖他克拉拉縣圖書館新計畫 助完成高中學業

記者李榮／聖荷西報導
高中文憑在現代社會非常基本，也相當重要。聖縣圖書館推動COHS計畫，協助成年人在線完成高中學業（本報檔案照片，記者李榮／攝影）
高中文憑在現代社會非常基本，也相當重要。聖縣圖書館推動COHS計畫，協助成年人在線完成高中學業（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

高中文憑常是很多普通工作基本的要求，但是在聖他克拉拉縣，有超過10%的成年人沒有高中或者同等學歷。聖克拉拉縣圖書館區1日宣布，聖他克拉拉縣圖書館與加州州立圖書館，以及蓋爾（Gale）公司合作，提供「職業高中在線」（Career High School Online，COHS）的新計畫，讓學生能依照自身的時間與速度在線學習，計畫並會安排導師指導，協助學生取得高中文憑與職業證書（career certificate） 。

聖他克拉拉縣圖書館區介紹，學生註冊之後，該計畫會替每個學生配對學術導師，導師除了提供指導和鼓勵以外，也會評估學生的表現，並連結各種資源，幫助學生完成學業。計畫的課程由認證的講師擔任，學生可以一周七天、每天24小時登入在線學習平台，並且有18個月的時間可以完成課程。而且，除了高中文憑，完成學業的學生還將在八個高增長、高需求領域之一獲得職業證書。

「我們希望讓參與者能夠尋求改變他們生活的新機會。」聖他克拉拉縣縣圖書館館長威克絲（Jennifer Weeks）指出，新的計畫是獲得高中文憑、提高工作技能，或者打開大學學習大門的好方式。特別是該計畫能讓學生依照自己的節奏完成學業，對於必須平衡工作和家庭的學生，特別有幫助。

聖他克拉拉縣縣圖書館表示，根據美國人口普查顯示，在聖他克拉拉縣25歲以上成年人之中，有一成的人是沒有拿到高中或者同等學歷者。聖克拉拉縣議員和圖書館聯合管理局董事會主席華沙曼（Mike Wasserman）指出，教育可以打開機會的大門，而聖他克拉拉縣圖書館區持續強調終身學習的重要。職業在線高中計畫為民眾提供接受教育的機會，也可能改變大家的生活。

要符合計畫的申請資格，必須是聖他克拉拉縣居民，且至少年滿19歲，並且擁有聖他克拉拉縣圖書館的帳戶。所有課程都用英語授課，學員需要閱讀七年級或以上的課程。圖書館區也有有限的獎學金名額。

圖書館 教育 人口普查

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