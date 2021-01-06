大摩分析師看好 Tesla股價續漲

售價2.5萬元的網路卡車(cybertruck)，可望於2021年底上市。(Getty Images)

投資銀行摩根史坦利的著名Tesla 分析師瓊納斯(Adam Jonas)5日將Tesla的股價提高至810元；Tesla去年的股價差不多漲了超過7倍，公司市值從去年初的760億元漲至年底的6690億，2021年開市頭兩天股價繼續漲，5日收市735元，市值再漲至6968億元。

瓊納斯長期看好Tesla，他將Tesla長期股價上看至1232元。他5日表示，華爾街繼續看好Tesla，認為它的獲利能力超過其他汽車 公司；他又表示，Tesla仍是目前最佳投資的電動車 公司，無論領導人、科技和商業模式其他汽車公司都無法比擬，而且長期來看，它的發展不會受到能源和環保的困擾，這是傳統汽車公司無法比擬的。

Tesla剛公布去年第4季付運共18萬零570輛電動車，超過華爾街的預期，也使全年付運數量達到49萬9550輛，與執行長馬斯克所訂50萬輛目標接近。Tesla去年第3季付運13萬9300輛，是歷來單季最高紀錄，但被第4季的18萬零570輛所破。

在第4季，其中的16萬1650輛是Model 3和Model Y，另有1萬8920輛是Model S和Model X；反映出售價較便宜的Model 3最受歡迎。

2020年，Tesla不斷提高付運和生產數量；又成功運作上海的新車廠；還有就是能夠繼續找到在Panasonic以外的電池供應商，高效能的電池使Tesla維持電動車的高質量。

馬斯克說，未來十年，Tesla的電動車產量將由2020年的50萬輛逐步增加至2000萬輛；為了達到未來產量的目標，灣區的佛利蒙車廠最多每年只能提高至80萬輛，因此除了上海的車廠，將會在德國和德州(奧斯丁)各增設一家車廠。

IHS Markit預計，到2024年，全球汽車銷量為9230萬輛，而電動車則占940萬輛，仍只占10.2%。