我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

大摩分析師看好 Tesla股價續漲

編譯組／矽谷5日電
售價2.5萬元的網路卡車(cybertruck)，可望於2021年底上市。(Getty Images)
售價2.5萬元的網路卡車(cybertruck)，可望於2021年底上市。(Getty Images)

投資銀行摩根史坦利的著名Tesla分析師瓊納斯(Adam Jonas)5日將Tesla的股價提高至810元；Tesla去年的股價差不多漲了超過7倍，公司市值從去年初的760億元漲至年底的6690億，2021年開市頭兩天股價繼續漲，5日收市735元，市值再漲至6968億元。

瓊納斯長期看好Tesla，他將Tesla長期股價上看至1232元。他5日表示，華爾街繼續看好Tesla，認為它的獲利能力超過其他汽車公司；他又表示，Tesla仍是目前最佳投資的電動車公司，無論領導人、科技和商業模式其他汽車公司都無法比擬，而且長期來看，它的發展不會受到能源和環保的困擾，這是傳統汽車公司無法比擬的。

Tesla剛公布去年第4季付運共18萬零570輛電動車，超過華爾街的預期，也使全年付運數量達到49萬9550輛，與執行長馬斯克所訂50萬輛目標接近。Tesla去年第3季付運13萬9300輛，是歷來單季最高紀錄，但被第4季的18萬零570輛所破。

在第4季，其中的16萬1650輛是Model 3和Model Y，另有1萬8920輛是Model S和Model X；反映出售價較便宜的Model 3最受歡迎。

2020年，Tesla不斷提高付運和生產數量；又成功運作上海的新車廠；還有就是能夠繼續找到在Panasonic以外的電池供應商，高效能的電池使Tesla維持電動車的高質量。

馬斯克說，未來十年，Tesla的電動車產量將由2020年的50萬輛逐步增加至2000萬輛；為了達到未來產量的目標，灣區的佛利蒙車廠最多每年只能提高至80萬輛，因此除了上海的車廠，將會在德國和德州(奧斯丁)各增設一家車廠。

IHS Markit預計，到2024年，全球汽車銷量為9230萬輛，而電動車則占940萬輛，仍只占10.2%。

Tesla 電動車 汽車

上一則

數位革命 DoorDash外賣送貨員 取代Safeway司機

下一則

NBA最前線／勇士狂勝國王 柯瑞2數據稱霸聯盟

延伸閱讀

疫情年＝豐收年！ 500富豪財富增1.8兆元 馬斯克最賺

疫情年＝豐收年！ 500富豪財富增1.8兆元 馬斯克最賺
超靈活！波士頓動力機器人熱舞拜年 馬斯克也大讚

超靈活！波士頓動力機器人熱舞拜年 馬斯克也大讚
馬斯克 擬讓星鏈計畫掛牌上市

馬斯克 擬讓星鏈計畫掛牌上市
馬斯克：現在沒辦法把特斯拉下市了

馬斯克：現在沒辦法把特斯拉下市了
特斯拉自曝曾求售蘋果被拒

特斯拉自曝曾求售蘋果被拒
馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談

馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談

熱門新聞

位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）

原訂1．4到期…舊金山宣布居家令無限期延長

2021-01-01 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說