強化治療高血壓造成危險？研究顯示：不會致體位性低血壓

研究報告表明，積極控制高血壓不會造成危險。(圖取自哈佛健康網)

高血壓是全球死亡與罹病失能的最主要原因之一，也是許多疾病重要危險因素，包括心臟病、中風、心臟衰竭、腎臟病、心室顫動與失智症等。因此，血壓控制至關重要。「美國心臟協會」、「美國心臟科學院」皆於2017年更新治療指南，呼籲探取更多積極的血壓治療，將正常或最優血壓正常值定義為低於120/80，並建議對高於130/90血壓進行治療。

內科醫生傳統上傾向於優化血壓，儘管許多醫生都不願過於激進，因為擔心太過積極降血壓，可能導致虛弱與疲勞、或輕微頭痛與頭暈。這些症狀特別對年長病患而言，可能導致跌倒受傷或殘疾。

血壓隨著人體位置變化而降低，稱之為體位性低血壓。經常發生在從坐到站的時候，大部分人都曾經歷過這種短暫症狀，例如起床太快會突發視力不佳，但通常僅為暫時、持續幾秒鐘，症狀就會迅速消失。若這些症狀嚴重或持續長時間而可能引發危險；不過，研究發現，強化治療高血壓，不會引起具危險性的血壓下降。

最近發表在「內科年鑑」的文章分析了五項試驗研究結果，針對1萬8000多名參試者進行評估強化降低血壓治療的效果，探討其是否會導致危險的血壓下降。研究結果提供了對患者與醫生很重要的訊息：降血壓治療與體位性低血壓無關。事實上，強化血壓治療更能降低體位性低血壓風險。這些研究內容，可讓醫生專注在降低血壓目標時更安心。

美國人一生當中，有超過80%機會有罹患高血壓風險，而大部分血壓正常的人，最終都會發展成為高血壓。定期檢查血壓是確保及時治療的必須措施。治療也應從改變生活方式開始，例如減重、規律運動、健康飲食，包括限制加工食品與鈉含量的攝取，控制體重並限制飲酒。這些改變都對血壓產生重大影響，但可能仍不足。若需藥物治療，可與醫生討論選擇治療方法，無須擔心體位性低血壓。