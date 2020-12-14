好處多多！吃飯專心慢食 有助減肥、減緩憂鬱

吃飯吃得慢一點，好處多多。(圖取自哈佛醫學院特別健康報告)

上一次好好享受一頓安靜無打擾的餐點，是什麼時候？這些日子以來，悠閒用餐是少見的奢侈。許多人吃飯時，一邊吃一邊給朋友發訊息、看電視或滑手機看推特和臉書。然而，研究發現，匆促吃飯可能會導致超重及過胖。

哈佛醫學院「特別健康報告」指出，進食時，胃部充滿食物，會活化在胃裡的拉伸受體。這些受體透過迷走神經，將飽足感自胃發送到大腦，當食物進入小腸時，食慾激素就會釋放出來，向大腦發送更多飽足感信息。但這個過程不會立即發生，需要20分鐘或更長時間，大腦才能意識到，是時候放下筷子了。所以，若吃得太快，就等不及讓這個複雜系統開始啟動運作，所以容易吃得太多。

不專心吃飯則是另一項不良行為，無關速度。吃飯時又邊忙碌做其他的事情，剝奪享用食物的機會，因此無法感到完全滿足，可能會不斷進食以獲取飽足感。

正念飲食，就是完全專注在你吃的食物上。集中精神在食物味道、氣味與口感，以及身體飢餓與滿足感受。報告指出，一項小型的研究顯示，有10名過胖志願者參加每周一次正念飲食課程，專注聆聽他們飢餓與飽足感，渴望與情感，為期三個月計畫結束之前，平均每位成員減輕9磅，飢餓、壓力、焦慮、憂慮與暴飲暴食情況，也都有減少。

除了專注於享受食物味道與香氣，以下方法也有助專心飲食：

○創造一個安靜美麗的用餐空間。凌亂餐桌無法營造所需的內在寧靜氛圍。

○開始用餐時，將計時器設定為20分鐘。調整吃東西速度，直到計時結束。

○用餐不接電話，改用答錄機處理來電。

○關掉電視。

○只在廚房或餐桌用餐，減少干擾。

○專注於正在入口的食物。

○吃進下一口時，先把叉子放下。

○每次咀嚼30次。

○準備甜點前，先自問是否還會餓。