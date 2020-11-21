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持續評估 史丹福力拚讓學生冬季返校

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學環境健康與安全副教務長弗爾（Russell Furr）。（史丹福大學提供）
史丹福大學環境健康與安全副教務長弗爾（Russell Furr）。（史丹福大學提供）

進入秋冬時序，新冠病毒疫情又再加劇。不過史丹福大學仍積極研究學生回到校園的策略，並表示希望最快能在冬季讓大學生回到校園，並研究其他學校、機構防疫病毒的策略與方法，希望提高人們增加更多防疫措施，讓大學恢復正常教學狀態。

史丹福大學環境健康與安全副教務長弗爾（Russell Furr）表示，校方一直以來都在了解同業機構的經驗，尤其是有些學校已有大量學生返回校園，希望能透過他人的經驗來做出更好的策略。

弗爾表示，了解以後發現有些校園的結果相當振奮人心，有些則成為警惕，也讓其他學校知道這些方法不可行。其中，最吸引史丹福大學注目的方法就是在校園中設置檢測，並且儘早找到確診者、具病毒傳播的人，並且將傳播源頭限制住，就能保有校園其他人的健康與安全。

因為史丹福大學制定了好的計畫，校方也持續評估各個校園操作的方式與結果。史丹福大學目前也制定了一些程序，讓研究生、博士後學者及一些有特殊需求的大學生，現在也能回到校園內持續進行研究課程。

史丹福教務長德雷爾（ Persis Drell）表示，史丹福大學校方目標是逐步恢復大學活動，以安全的方式將大學生帶回校園內。她已於11月初宣布，冬季學季希望可讓大學生、轉學生和部分已經允許的校內學術、運動等活動可以回到校園。

德雷爾表示，校方的策略必須要擴及整個史丹福社區，且也必須要平衡各個要素與評估內容，必須不斷的調整。她表示，雖然沒有精確的公式，一切可能也不會按照預期進行，但校園內的大家全都在一起，並互相合作、互相學習，透過具調整的彈性及耐力，共同面對難題。

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