安樂居專家：長者節日飲食須兼顧健康

安樂居醫療總監吳慧玲醫師(Jessica Eng, MD)，在哈佛大學及波士頓大學接受教育和培訓，專精老年醫學與心血管健康 。(安樂居提供)

聖誕節將至，家人團聚與美食相伴，但如何在享受佳餚之餘兼顧健康，對長者而言是一大挑戰。安樂居（On Lok PACE）醫療總監吳慧玲醫師提醒，節日期間長者的飲食不僅關乎營養攝取，還與情緒、社交互動以及整體健康息息相關。

吳慧玲醫師指出，間歇性斷食（intermittent fasting）或生酮飲食（keto diet）等方法對部分人有效，但未必適合所有人。最重要的是找到能長期維持的方式。「任何飲食法都可能短期見效，但若恢復到原本的飲食習慣，體重往往會回升。」她建議，民眾在嘗試飲食調整前應先諮詢醫師。然而，飲食控制也可能帶來情緒與社交層面的影響。舉例來說，若長者因間歇性斷食而無法與家人共進晚餐，容易失去重要的社交互動。餐桌上的交流對長者心理健康與腦部刺激都非常重要，不應因飲食限制而忽視。

在佳節聚會中，豐盛的食物更讓長者面臨取捨。吳醫師建議，若沒有嚴重健康限制，適度品嘗傳統佳餚是可以的，但需注意份量與平衡。「比如說，你可以只吃四分之一塊派，而不是整塊派，這樣既能享受味道，又不至於造成過度負擔。」長者應學會觀察身體訊號，例如是否感覺脹氣或不適，並適度調整飲食。

同時，節日期間的「情緒飲食」也不容忽視。有些長者平時缺乏食慾，但在節日團聚時會因氣氛而增加食量；相反地，也有部分長者因為想念已故親人或過往回憶而感到憂鬱，出現所謂的「節日憂鬱」（holiday blues）。家屬應多留意長者的情緒變化，陪伴與傾聽同樣是健康的一環。

除了飲食方式，節後剩菜保存也需注意。冰箱冷藏保存建議不超過三至四天，若食物過多，應分裝給親友，或冷凍以延長保存期限。冷凍食物不會影響營養價值，對於長者家庭來說更是避免浪費的好方法。

吳醫師強調，對於家庭成員而言，節日不僅是與長輩團聚的時刻，也是檢視長者健康的重要機會。除了關心飲食，更要留意聽力、記憶力與情緒變化，讓節日不僅溫馨，更是促進長者健康的契機。

超過一半的安樂居主診醫師擁有老年醫學的高級培訓，在美國類似的醫療機構首屈一指。他們曾在耶魯大學 （Yale）、舊金山加州大學 （UCSF）、史丹福大學（Stanford）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）和布朗大學（Brown）等全美頂尖學府接受醫學培訓。

