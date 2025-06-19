安樂居提三措施 預防長者失智症

安樂居（On Lok）初級照護醫師李賢芳畢業於柏克萊加州大學，她提醒社會應關注老年人口中快速上升的失智症病例。（安樂居提供）

六月是「阿茲海默症 與大腦健康關注月」，安樂居（On Lok）初級照護醫師李賢芳（Christina Li）提醒社會關注老年人口中快速上升的失智症病例，呼籲社區、家庭及醫療體系積極介入，延緩病情發展，並減輕家庭照護者的壓力。

李賢芳在接受採訪時指出，儘管失智症目前無藥可治，但有三大預防措施可有效降低其發病風險：避免社交孤立、維持規律運動、以及健康飲食。

李賢芳指出，社交孤立已被證實為導致認知退化的重大因素。「在亞裔 社區中特別嚴重，許多老年人長期與家人分隔兩地，甚至遠在他國。」她說。

李賢芳表示，安樂居提供的成人日間中心是解決之道之一，讓長者能在中心參與遊戲、運動及社交活動。此外，像是公共圖書館和社區活動中心也提供免費資源，幫助長者走出孤單。

李賢芳同時強調，保持規律運動至關重要，能讓身體動起來的活動都很好。「像是散步、太極、甚至陪孫子玩耍，這些都能刺激腦部活動。」許多失智症患者在退休後因無事可做而出現加速退化的情況。「下棋、打麻將、做填字遊戲，這些都是很好的大腦訓練。」

第三項關鍵是飲食。李賢芳推薦「MIND 飲食法」，以富含蔬菜、水果、全穀與魚類為主。「雖然飲食的影響可能不如社交與運動那麼直接，但仍是一項重要的輔助措施，」她說。

李賢芳說明，「失智症」是一個總稱，涵蓋多種造成認知功能受損的病因，包括中風 、帕金森氏症與阿茲海默症。阿茲海默症是最常見的一種，其特徵是大腦內出現異常蛋白質，破壞健康神經元。常見早期症狀包括無法掌握財務事務、忘記付帳單、或難以記住約診時間。若家中長者出現類似情況，應盡早就醫評估。

對許多家庭而言，照顧失智症親人是一條艱難的路。李賢芳說：「當病情惡化，患者會忘記吃藥、拒絕洗澡、甚至外出迷路，這些狀況讓家屬筋疲力盡。」

她表示，安樂居提供整合式服務，包括到宅照護、日間中心活動、職能治療、營養指導、與醫療評估。早期階段可透過照護員每天上門提醒服藥；中期則可能需協助洗澡、用餐；晚期則可能安排進入療養機構。

李賢芳表示，為降低跌倒與走失風險，安樂居治療師會協助家庭改善居家環境，如拆除地毯、安裝扶手，提供低床與防滑設備。「我們也建議使用監視攝影機或蘋果AirTag，萬一長者外出迷路，我們能透過GPS追蹤定位。」

在這個阿茲海默症關注月，李賢芳呼籲：「我們無法阻止時間，但可以用關懷、知識與資源，延緩退化、減輕痛苦，讓長者活得更有尊嚴。」

安樂居目前在灣區有多家日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙、聯合城、紐華克以及聖塔克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務。有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。