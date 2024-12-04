安樂居慶10周年有成 護理、支援數千長者

安樂居10日在位於東聖荷西 的分部慶祝成立10周年。作為一家專注於老年人護理和支援的組織，安樂居在過去十年間為整個灣區 的數千名老年人提供了廣泛的服務和支援。此次慶典不僅是對過去成就的肯定，更是展望未來老年人服務的契機。

在慶典活動上，聖塔克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）致詞，讚揚安樂居在老年人護理方面的貢獻，並感謝他們為社區做出的巨大努力。

她說：「老年人是我們社會的基石。他們用一生建立了家庭、社區，支持了我們所有人。他們在晚年需要更多的關懷和支援，無論是醫療保健、日常生活幫助，還是精神上的關愛，這些都至關重要。安樂居在過去十年裡為我們社區的老年人提供了無價的支持，使他們能夠在熟悉的環境中安心生活。」

典禮還準備了食物和飲料，並在角落裡裝飾了令人意想不到的可愛陶瓷玩具，來賓們可以在優美的環境中拍照留念，用寫有「安樂居生日快樂」的牌子合影。

安樂居希望，在未來的十年乃至更長的時間內，繼續為灣區老年人提供更多資源和幫助。通過與社區和政府的合作，安樂居將繼續推動老年人服務的發展，確保他們在社區中獲得所需的關懷與支持。