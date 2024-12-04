安樂居慶10周年有成 護理、支援數千長者
安樂居10日在位於東聖荷西的分部慶祝成立10周年。作為一家專注於老年人護理和支援的組織，安樂居在過去十年間為整個灣區的數千名老年人提供了廣泛的服務和支援。此次慶典不僅是對過去成就的肯定，更是展望未來老年人服務的契機。
在慶典活動上，聖塔克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）致詞，讚揚安樂居在老年人護理方面的貢獻，並感謝他們為社區做出的巨大努力。
她說：「老年人是我們社會的基石。他們用一生建立了家庭、社區，支持了我們所有人。他們在晚年需要更多的關懷和支援，無論是醫療保健、日常生活幫助，還是精神上的關愛，這些都至關重要。安樂居在過去十年裡為我們社區的老年人提供了無價的支持，使他們能夠在熟悉的環境中安心生活。」
典禮還準備了食物和飲料，並在角落裡裝飾了令人意想不到的可愛陶瓷玩具，來賓們可以在優美的環境中拍照留念，用寫有「安樂居生日快樂」的牌子合影。
安樂居希望，在未來的十年乃至更長的時間內，繼續為灣區老年人提供更多資源和幫助。通過與社區和政府的合作，安樂居將繼續推動老年人服務的發展，確保他們在社區中獲得所需的關懷與支持。
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