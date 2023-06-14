安樂居醫師白幹榮 探討長者精神健康

安樂居助理醫療總監白幹榮醫師與公眾一同探討長者精神健康問題。（記者張曼琳截屏）

安樂居助理醫療總監白幹榮醫師日前與公眾一同探討長者精神健康問題。他表示，在美國長者患有精神健康問題的比例頗高。20%的長者面臨精神健康問題，每五個長者中就有一個。

白幹榮表示，通常長者面對的精神健康問題主要有兩個，首個為憂鬱或焦慮。他介紹，長者的腦功能會逐漸退化，尤其在得失智 症後，大腦功能會進一步減退，導致他們對周邊人、事、物的感知發生變化，因此會產生精神上的憂鬱或焦慮。另外，長者的睡眠質量也會隨之下降，不利於腦部健康，也會因此產生精神健康問題。

除了長者體力和精神的衰退，獨自居住的長者，在美國社會的生活中的孤獨感、家族精神健康病史、行動不便以及自身的性格以及其他病痛等，也是長者患上精神健康疾病的原因。

白幹榮強調，行動不便也是影響長者心情的重要因素。長者原本可以自己煮飯，做自己想吃的菜。若長者突然因為手痛或是腳痛不能做飯，甚至無法自己上廁所，這會對他們心理造成打擊。

另外，在亞裔 社區的文化中，習慣將「家醜」或不開心的事情隱藏在心理。因此，如何分別是否是有精神健康問題，也會變得比較困難。白幹榮表示，對亞裔患者，通常是需要細微的觀察和一連串的提問，來幫助確認其心理健康 情況。

同時，長者往往不會意識到自身的心理健康出現了問題。白幹榮指出，有時也可以在長者的儀態中發現端倪，例如在日常對話時他們會垂下頭，沒有眼神交流，表現得無精打采、講話氣虛等。細心的子女，應該能發現長者的狀態發生明顯變化。

白幹榮表示，如果安樂居診所中發現患者有類似的精神健康症狀後，會聯絡精神科的同事做出專業評估和轉介。如果不幸被確診，將會對患者開展以心理輔導為主和藥物為輔的治療。

他表示，將先從心理輔導中找尋長者焦慮的原因，解決他們的問題。如果心理輔導的成效不明顯，這時將會使用微量的藥物輔助，恢復長者腦內分泌平衡，協助心理輔導的治療。

白幹榮還建議，如果家人發現長者心情上有變化，應該先關心長者，給他們時間陪伴，尋找他們焦慮的根源，並尋求專業的幫助。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。