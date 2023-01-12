安樂居醫療總監…呂以斌：病毒不斷變異 建議打加強劑

安樂居醫療總監呂以斌醫生表示，鼓勵公眾接種加強劑。（記者張曼琳／截屏）

有數據顯示，最新出現的新冠變種病毒 XBB 1.5病例占東海岸新一波新冠感染病例的75%，占全國新病例的40%。雖然並未引起像去年Omicron激增情況，但公眾絕不能掉以輕心。安樂居醫療總監呂以斌醫師表示，目前大家正在從疫情 中恢復過來，但有關新冠病毒和後遺症的問題，仍然有待去了解。

呂以斌表示，有研究顯示約10%的人士，在「中招」後的四個星期還會有症狀。「通常在感染新冠病毒後，大多數人在幾天、幾個星期後都會好轉，但還是會有1成人超過四個星期後仍會有病症。」

同時，呂以斌表示：「也有研究顯示，另約有2.5%感染新冠的人士，在超過幾個月後，仍然會有病症，」出現的病症包括了，感到全身疲勞、體力變差、頭腦混亂思考不清、頭痛、呼吸困難、心跳異常或感到腸胃不適等症狀。

他也舉例，比較容易存在新冠後遺症的人群包括，沒有接種過疫苗的人、感染新冠時症狀比較嚴重的人，「似乎這一類人發生後遺症的可能性較高。」呂以斌說：「因此，預防新冠很重要，」他認為，雖然現在情況有所好轉，但接種疫苗，尤其是接種最新的，應對新變種病毒的疫苗。

呂以斌說：「現在最新的加強劑，它針對現在病毒的兩個變體，」他建議公眾去接種最新的加強劑，「因為現在病毒已經發生變化了，同兩年前的病毒不同。」他表示，新的加強劑，除了保護大家遠離原有的病毒外，還會加上兩種新的「子變體」也就是「二價疫苗（Bivalent Booster)」

他認為，接種疫苗為最好的預防方法，如果感染新冠，之後面臨的後遺症為未知。他說：「現在（疫情）有好轉也有人覺得是共存，但是在去年10月份，在美國每天也有300多人死於新冠病毒，所以仍不可輕視，仍然需要小心。」

呂以斌還強調，如果是患有長期疾病的長者，仍然是危險性比較高的人群。他說：「長者、患有慢性疾病和抵抗力較低的人，危險性比較高，我建議他們去接種加強劑。」

他也透露，現在的趨向是好像接種流感疫苗 一樣，每年接種疫苗加強劑，「因為病毒也在變異，」還透露，現在最新技術可以調查每年病毒流行趨勢，「基本上一些研究者的做法是，先研究南半球的四種流感類型，以此設計北半球的流感疫苗，」他表示，10月至來年4月為流感季，平均每年有3至4萬美國人死於流感，因此呂以斌也建議公眾每年接種一支流感疫苗。

安樂居在疫情期間，堅持服務會員，提供全面護理計畫。提供送餐，接送服務等。讓長者在疫情期間與社區保持聯絡。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有兴趣的，大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。