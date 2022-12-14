阿茲海默症有前兆 何思欣談預防方法

安樂居的何思欣醫生向公眾介紹了長者「失智症」的前兆以及預防方法。（記者張曼琳╱截屏）

安樂居的何思欣醫生向公眾介紹了長者「失智 症」的前兆以及預防方法。她表示，「失智症」包括不同的疾病名稱和階段，其中以阿茲海默症最為普遍，並指出無論是稱為「失智症」還是阿茲海默症，本質上為隨著年齡增長的腦部退化和腦細胞的壞死。

何思欣表示，隨著年齡增長，腦部退化和記憶力變差在所難免。但在記憶力變差的同時，長者也有其他能力的喪失，就會被稱為「失智症」。喪失的能力包括，自己生活的能力、理解能力變差，列如無法自己吃飯，服藥，沖涼，做飯，去常去的地方還會迷路，認識的人也開始不記得等。

何思欣還表示，血管疾病、膽固醇，高血壓 以及糖尿病，都會增加阿茲海默症的風險，並且是一般人的5倍。目前在醫學 界，還沒有找到完全治癒失智症的辦法。而失智症通常為逐步發展，以年計算，在5年左右的時間內，病情逐步發展。在一般情況下都是家人最先發現異常。雖然，目前失智症無法痊癒，但通過及時發現和治療，仍有可能改善患者的症狀或是延緩症狀惡化，以保障病患和家屬的生活品質。

初期「失智症」的症狀包括，顯著的記憶力下降，遺忘近期發生的事，甚至忘記現在幾點、自己是否吃過飯，但是久遠記憶十分清晰；活動力降低，變得不愛出門；強烈的情緒起伏；表達能力的降低以及重複動作、重複問一個問題等，嚴重更可能伴隨失語症，無法正常溝通，繼而影響長者的日常生活，需要家人照顧，甚至需要請護工照顧。

何思欣強調，如果家人已經發現了上述症狀，請帶著長者及早就醫。專業的醫護人員可通過全面評估、腦部掃描、血液測試等措施並採取有效治療，確保長者的病情的穩定。她說：「早發現、早治療，可延後失智症症狀加劇。」何思欣還提醒公眾，目前市面號稱可以延緩失智症和老年痴呆的藥品或補品並沒有科學依據，證明是有功效，如家中的長者想要嘗試，她建議先諮詢家庭醫生。

何思欣還透露了，安樂居為長者提供的全面護理計劃，可幫助患有失智症的長者，獲得全方位的服務和家居照顧，為長者提供一個溫暖安全的環境，增加社交活動，幫助延緩衰弱和記憶力衰退。安樂居的七個活動中心，可提供醫療，康樂服務和物理治療，每個中心均設置專門為失智症患者所準備的活動，還有受過專業訓練的醫療團隊及護工團隊提供幫助。

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