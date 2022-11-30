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活得有尊嚴 朱冠同分享長者照顧要點

記者張曼琳／舊金山報導
安樂居社區客戶經理朱冠同與公眾分享了，如何讓長者活得更有尊嚴的幾條貼士。(記者張曼琳／截圖)
安樂居社區客戶經理朱冠同與公眾分享了，如何讓長者活得更有尊嚴的幾條貼士。(記者張曼琳／截圖)

俗語說：「是人都會變老。」如何面對衰老後生活的不便，以及防止產生被社會拋棄的感受，生活得更有尊嚴，這對長者來說十分重要。安樂居社區客戶經理朱冠同（Ray Chu）向民眾分享，如何讓長者活得更有尊嚴的幾個方法。

朱冠同分析，隨著嬰兒潮人口老齡化，為長者提供高質量的服務變得愈來愈重要，同時大眾也對社會資源是否足夠、低收入家庭的長者是否能保障最基本需求等問題，非常關心。同時，作為子女，也希望家中長輩的生活品質和尊嚴能得到保障。朱冠同表示，老觀念認為，照顧長者只需要照顧基本溫飽和需求就足以，但實際上長者的感受、尊嚴及心裡健康，也成為目前長者服務的重點。

朱冠同透露，大部分的長者退休後，都會產生心理落差和身分差異。長者會感覺到自己不再能為社會做出很多貢獻，也不再承擔一家之主的角色，他們會逐漸失去被需要的感覺，甚至有長者會認為自己耗費家庭和社會資源，並因此感到懊惱，導致他們自尊心受損，繼而可能產生更多的心裡問題。

朱冠同介紹，安樂居提供的多項服務，可幫助長著重新感到被尊重。列入「清潔家居服務」提供專業的家居護理員到長者家中幫忙打掃，營造安全、衛生的家居環境，讓晚輩拜訪時感到乾淨和心情愉快，願意在長者家裡多待一會，經常來做客，這樣就能幫助長者確保尊嚴和家庭情誼。

另外還有「接送服務」也很有幫助。疫情期間，很多長者都不願出門看醫生或買菜，連子女也因感染家裡的小朋友被感染而不敢去拜訪長者。長者也不想給子女添麻煩，這時「接送服務」就派上了用場，該服務不僅可以接長者到日間護理中心接受服務，還可接送他們去看醫生等。

「社工服務」則側重傾聽長者的苦悶，防止長者成為詐騙、言語暴力和歧視的目標，避免並降低長者受騙的風險，社工還會告知長者如何應對，幫助助他們克服言語暴力等。

除此之外，朱冠同還介紹了安樂居提供的一項「送餐服務」，向不方便自己買菜煮飯的長者，提供的營養均衡、健康的膳食。他認為，以上的幾種服務加在一起，都可讓長者避免孤獨，讓他們活得更快樂、更有尊嚴。

朱冠同也建議長者在感到寂寞和無助時，可以去安樂居的活動中心，認識很多年紀相仿的新朋友，大家聚在一起讀讀報紙、下棋、打麻將，玩遊戲和進行更多的社交活動，非常有助於長者身心健康。他表示，與同齡人在一起聊天也更開心更有共同話題，在理解和支持中，孤獨感也將隨之消除。

對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有問題的，大眾可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

低收入 疫情 退休

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