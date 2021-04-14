亞太裔長者反種族仇恨暴力 安樂居力挺

安樂居「長者全面護理計畫」為長者提供全方位服務。（圖片由安樂居提供）

為解决針對亞太裔長者的暴力問題，安樂居（On Lok）行政主任李美莉（Grace Li）表示，安樂居將繼續支持長者和工作人員，反對種族主義。

對長者而言，持續的心理健康挑戰是巨大的。現在，他們不僅因針對亞裔 長者的犯罪而感到焦慮，其日常生活還在新冠疫情 大流行期間受到限制。

李美莉表示，安樂居自1971年起在舊金山華埠 北岸區創建以來，一直是亞裔社區的支持者。她說，50年來，安樂居一直保護服務不足的長者。當時的目標和現在一樣，是提供包容和富有同情心的關懷，尊重長者、工作人員和社區夥伴。

在當前受疫情影響的困難時期，安樂居通過「長者全面護理計畫」（PACE），為「居家避疫」的長者提供全方位服務。這包括照顧長者的基本需求，提供社會和心理健康服務，以解决他們可能由於當前事態而承受的壓力。

李美莉指出，安樂居快速調整服務，以安全地滿足長者需求，尤其是從中心到家庭的服務渠道轉變。這包括送餐和送藥、家庭護理、擴大遠程健保的使用範圍、簡單的家務活動。安樂居還通過提供新冠疫苗接種服務，保護長者和護理團隊免受新型冠狀病毒（COVID-19）威脅。安樂居完全支持長者基本生活、社會和心理健康需要。

安樂居與華人健康組織聯會（NICOS）合作，支援亞裔社區。華人健康組織聯會由安樂居、東北醫療中心（NEMS）、華美醫師協會（CCHCA）、東華醫院、安老自助處等多個機構組成。

安樂居還與SF Safe進行安全合作，已經給長者和員工提供了一種安全警報器。這是一種能够發出高音量的裝置。如果遇到麻煩，長者就可以向周邊的人發出通知。這種裝置特別適用於英語不夠流利的長者，因為他們在尋求幫助時可能會遇到語言障礙。此外，安樂居還在與華埠一家自衛工作室合作，製作一個簡單的視頻，用多種語言教授自衛動作。

安樂居也向員工和長者發放了資訊傳單，講述如何在面對仇恨攻擊時倖存下來。心理健康、社工和醫療團隊員工利用專業知識來幫助長者，處理抑鬱、仇恨和孤獨的情緒，讓長者感到安全，並繼續享受生活。

有關安樂居的更多詳情，公眾可致電（866）526-9622，或者登上網站onlok.org/PACE查詢。