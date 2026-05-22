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李姸慧出席灣區台商會 肯定台商成為台美經貿橋梁

記者王湘涵／南灣報導
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舊金山灣區台灣商會成立超過40年，長期串聯科技、金融、創業與專業服務等領域的台商...
舊金山灣區台灣商會成立超過40年，長期串聯科技、金融、創業與專業服務等領域的台商。（僑教中心提供）

僑務委員會副委員長李姸慧日前出席舊金山灣區台灣商會會員大會，與灣區台商及青年企業代表交流，肯定其長年深耕矽谷，成為台灣與美國之間重要的經貿橋梁。

僑界重要人士連袂出席。（僑教中心提供）
僑界重要人士連袂出席。（僑教中心提供）

李姸慧肯定商會長年深耕矽谷，成為台灣與美國之間重要的經貿橋梁。（僑教中心提供）
李姸慧肯定商會長年深耕矽谷，成為台灣與美國之間重要的經貿橋梁。（僑教中心提供）

僑務委員會副委員長李姸慧（中）參加灣區台商會員大會，與會長何淑貞（左）和僑教中心...
僑務委員會副委員長李姸慧（中）參加灣區台商會員大會，與會長何淑貞（左）和僑教中心主任莊雅淑（右）合影。（僑教中心提供）

舊金山灣區台灣商會成立超過40年，長期串聯科技、金融、創業與專業服務等領域的台商，並積極推動台美產業交流與青年人才培育。會長何淑貞致詞表示，商會未來將持續結合矽谷創新能量，深化與台灣產業鏈結，協助會員拓展國際市場。

李姸慧表示，此次灣區訪問期間，深刻感受到灣區台商在科技創新與產業發展上的活力與影響力；許多台商不僅在矽谷站穩腳步，也持續扮演串聯台灣與國際市場的重要角色，尤其在AI、供應鏈重組與新創產業快速發展的趨勢下，更展現跨國整合與市場布局等能力。

她感謝商會長期支持僑委會組團返台交流、促進產業合作及協助青年商業人才培育等各項政策的推動，認為灣區台商兼具國際視野與創新精神、同時也重視經驗傳承，讓新世代青商得以持續在國際舞台上累積競爭力。

面對全球產業快速變動，她看好台灣企業與海外台商之間具有高度互補優勢，僑委會未來也將持續推動僑商服務與數位交流平台，協助海外台商掌握全球趨勢，深化與台灣產業合作，共同拓展國際商機。

李姸慧感謝舊金山灣區台灣商會長期支持僑委各項政策的推動。（僑教中心提供）
李姸慧感謝舊金山灣區台灣商會長期支持僑委各項政策的推動。（僑教中心提供）

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