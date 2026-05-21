金山華埠「李小龍電影之夜」賽特談李小龍精神：創造自己的道路

電影放映會中場，五位來賓以李小龍精神、亞裔身分認同，以及政治與社會改革等議題展開討論。（記者王子涵╱攝影）

加州第11國會選區眾議員候選人賽特（Saikat Chakrabarti）近日於舊金山華埠 大明星劇院（Great Star Theater）舉辦李小龍 電影免費放映活動，兩部經典之作「龍爭虎鬥」與「唐山大兄」吸引影迷前往觀看。五位來賓在中場時間，探討有關李小龍精神、亞裔身分認同，以及政治與社會改革等議題。

活動由舊金山華埠文化倡議者Max Leung主持，與談人包括華埠藝術家黃利倫（Leland Wong）、柬埔寨裔導演Daron Ker，以及灣區知名壁畫團隊Twin Walls成員Elaine Chu與Marina Perez-Wong。

主辦方在活動介紹中指出，李小龍不只是武術家與電影明星，更重新定義了亞裔在美國社會中的形象。「他沒有接受社會對他的限制，而是直接打破框架，擴展人們對亞裔可能性的想像。」

出生於華埠、從事藝術創作超過50年的黃利倫表示，李小龍在1970年代徹底改變了華裔男性形象。「在那之前，亞裔男性在電影裡不是反派，就是被羞辱的小角色。」李小龍讓許多年輕華裔第一次感受到力量與尊嚴。

賽特在論壇中表示，自己從李小龍身上學到最重要的，就是「不要等待體制給你機會」。他指出，李小龍剛進入好萊塢時，亞裔演員長期只能扮演邊緣角色，即使李小龍已憑青蜂俠受到關注，主流電影圈仍不願真正讓亞裔擔任主角。最終，李小龍選擇離開既有框架，回到香港拍片、自己當導演，用自己的方式建立道路。

「他沒有等待許可，而是直接創造自己的道路。」賽特說。

賽特談到自己從科技業投入政治的經歷時，表示逐漸意識到，美國政治體制其實「非常難以撼動」。但「你不能只是試圖說服既有權力結構，你必須真正威脅它的權力。真正的改變，從來不是體制主動給你的。」

他認為，美國歷史上的民權運動與婦女參政運動，本質上都是由體制外人民運動推動，再由少數願意挑戰現狀的政治人物在體制內完成改革。

Twin Walls團隊分享，當她們受委任，準備為「We Are Bruce Lee」展覽繪製壁畫時，深入研究李小龍哲學，發現其核心其實是「連結（Connection）」與「天下一家（One Family）」精神。「很多人會驚訝，原來是兩個亞裔女性在畫這麼大的壁畫，但我們就是希望下一代看到，亞裔也能占據公共空間。」

柬埔寨裔導演Daron Ker則分享，自己兩歲時便經歷赤柬（Khmer Rouge）政權動亂，童年在柬埔寨集中營與泰國難民營中度過。當時難民營條件極度艱苦，他人生第一次接觸電影，就是在赤柬（Khmer Rouge）政權時代的泰國難民營裡，看著人們將電影Spartacus投影到床單上播放。李小龍不只是武打明星，更是一種精神象徵。「他教會我，不管別人怎麼看你，都不要放棄。」