黃詩芸掌北加州台灣工商會 僑委會副委員長李妍慧見證

僑務委員會副委員長李姸慧、世界台商總會名譽總會長林貴香、與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔，共同監交北加州台灣工商會會長交接。（記者王湘涵╱攝影）

北加州 台灣工商會（TACCNC）16日晚間於聖他克拉拉舉行第38、39屆會長暨團隊交接典禮，超過百位歷屆會長、會員、青商代表及灣區 僑界人士到場參與，共同見證商會年度傳承時刻。

第39屆新任會長黃詩芸提出「傳承、凝聚、榮耀」三大主軸，打造一個「有活力、有溫度、非常團結」的團體。（記者王湘涵／攝影）

典禮由第38屆會長陳思如交棒予第39屆新任會長黃詩芸。僑務委員會副委員長李妍慧與世界台商總會名譽總會長林貴香共同擔任監交人，駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區文教中心主任莊雅淑等人出席。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔致詞。（記者王湘涵／攝影）

在監交人見證下，北加州台灣工商會完成新舊任會長交接，象徵會務正式傳承。李妍慧並代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀與感謝狀予新、卸任會長。

第38屆會長陳思如認為，商會最珍貴的資產，是「老、中、青」三代願意一起投入、共同前行。（記者王湘涵／攝影）

僑務委員會副委員長李姸慧致詞。（僑委會提供）

李妍慧副委員長致詞時，肯定北加州台灣工商會長年推動台美經貿交流與草根外交的成果，認為灣區台商社群在民間外交上的創意與執行力，已成為僑界重要參考案例，也期許未來持續透過海外僑胞的力量，深化台灣與國際社會的連結。

第38屆會長陳思如頒發感謝獎座給團隊。（記者王湘涵／攝影）

金山灣區文教中心主任莊雅淑致詞。（記者王湘涵／攝影）

伍志翔處長表示，陳思如任內積極推動商會發展、支持政府政策並投入社區公益，展現台商回饋社會的精神。對於接任的黃詩芸，他也肯定其年輕、有活力且具創新能力，期許未來持續帶領商會深化台美交流與社群連結。

北加州台灣工商會舉行第38、39屆會長暨團隊交接典禮。（記者王湘涵／攝影）

李姸慧副委員長代表僑委會委員長徐佳青頒發賀狀與感謝狀予新、卸任會長。（記者王湘涵／攝影）

莊雅淑主任分享，北加州台灣工商會長期是僑委會與僑教中心推動僑務及青貿外交的重要夥伴，並肯定陳思如任內展現的行動力與凝聚力；對於新任會長黃詩芸，她則形容其「非常有活力」，相信未來將持續帶領商會成長、再創高峰。

北加州台灣工商會會長暨團隊交接典禮，超過百位歷屆會長、會員、青商代表及灣區僑界人士到場參與。（記者王湘涵／攝影）

活動當晚除正式交接儀式外，也同步舉行青商會長交接，由第21屆青商會長黃彥嘉交接予第22屆蔡承孝，象徵新世代台灣青年力量的延續與承接。

卸任會長陳思如將過去一年形容為與團隊共同努力、共同成長的「奇幻旅程」。她表示，第38屆團隊一年間參與或舉辦近百場活動，內容涵蓋產業交流、企業參訪、青年交流與公益活動等，也積極推動商會與主流社區及台美產業接軌；她認為商會最珍貴的資產，是「老、中、青」三代願意一起投入、共同前行，並宣布依循傳統，將本屆運作盈餘全數回饋商會基金。

世界台商總會名譽總會長林貴香致詞。（記者王湘涵／攝影）

新任會長黃詩芸表示，接任第39屆會長對她而言不只是榮譽，更是一份責任。她分享自己自第32屆加入商會至今，從參與活動到承接會長職務，一路感受到商會深厚的凝聚力，因此提出「傳承、凝聚、榮耀」三大主軸，希望未來在歷屆會長建立的基礎上，持續凝聚商會、青商與僑界不同世代力量，打造一個「有活力、有溫度、非常團結」的團體，提升北加州台灣工商會在社會的影響力。