拜會北加州台灣同鄉聯合會 李妍慧感謝長年疼惜台灣
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僑務委員會副委員長李妍慧16日上午在金山灣區文教中心主任莊雅淑陪同下，拜會北加州台灣同鄉聯合會，與北加州八大鄉會代表及幹部交流座談。北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華率領團隊接待，僑務委員林政原、陳陽明、張正邦、劉玲霞等人也出席參與。
黃桂華會長代表北加州台灣同鄉聯合會歡迎李妍慧到訪，並感謝僑委會長期支持灣區僑社發展。她表示，聯合會多年來持續凝聚鄉親情誼，推動台灣文化交流及社區參與，也期盼未來持續與政府保持合作，共同促進僑社發展。
李妍慧副委員長表示，海外鄉親長年在各領域深耕發展，是台灣與國際社會連結的重要橋梁，也肯定北加州台灣同鄉聯合會長期凝聚僑界、推動文化交流的努力。她也感謝灣區鄉親長期對台灣的支持與關心，強調僑委會未來將持續深化僑胞服務與海外交流合作。
座談期間雙方也就僑社發展、青年參與及文化傳承等議題交換意見。李妍慧分享近期僑務工作方向，期盼透過更多資源整合與合作，持續凝聚海外台灣人的向心力。她對灣區僑胞長期關心台灣國際處境，並在文化推廣、社區參與及公共事務上持續投入表達感謝，肯定這些都是台灣在海外的重要力量。此次拜會除了解僑界需求，也希望進一步強化政府與僑社之間的交流聯繫，持續攜手推動台灣在國際社會的能見度。
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