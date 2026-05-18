拜會北加州台灣同鄉聯合會 李妍慧感謝長年疼惜台灣

僑務委員會副委員長李姸慧16日上午拜會北加州台灣同鄉聯合會，與北加州八大鄉會代表及幹部交流座談。（僑委會提供）

僑務委員會副委員長李妍慧16日上午在金山灣區 文教中心主任莊雅淑陪同下，拜會北加州 台灣同鄉聯合會，與北加州八大鄉會代表及幹部交流座談。北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華率領團隊接待，僑務委員林政原、陳陽明、張正邦、劉玲霞等人也出席參與。

座談就僑社發展、青年參與及文化傳承等議題交換意見。（僑委會提供）

黃桂華會長代表北加州台灣同鄉聯合會歡迎李妍慧到訪，並感謝僑委會長期支持灣區僑社發展。她表示，聯合會多年來持續凝聚鄉親情誼，推動台灣文化交流及社區參與，也期盼未來持續與政府保持合作，共同促進僑社發展。

僑務委員會副委員長李姸慧在金山灣區文教中心莊雅淑主任的陪同下，拜會北加州台灣同鄉聯合會。（僑委會提供）

李妍慧副委員長表示，海外鄉親長年在各領域深耕發展，是台灣與國際社會連結的重要橋梁，也肯定北加州台灣同鄉聯合會長期凝聚僑界、推動文化交流的努力。她也感謝灣區鄉親長期對台灣的支持與關心，強調僑委會未來將持續深化僑胞服務與海外交流合作。

李姸慧分享近期僑務工作方向，也對灣區僑胞長期關心台灣國際處境、推廣文化、參與公共事務表達感謝。（僑委會提供）

座談期間雙方也就僑社發展、青年參與及文化傳承等議題交換意見。李妍慧分享近期僑務工作方向，期盼透過更多資源整合與合作，持續凝聚海外台灣人的向心力。她對灣區僑胞長期關心台灣國際處境，並在文化推廣、社區參與及公共事務上持續投入表達感謝，肯定這些都是台灣在海外的重要力量。此次拜會除了解僑界需求，也希望進一步強化政府與僑社之間的交流聯繫，持續攜手推動台灣在國際社會的能見度。