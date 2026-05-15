慈濟腎友5月聚會 郭蕙怡17日授如何解讀檢驗數據及用藥

北加州慈濟腎友會將於17日(星期日)下午2時至4時舉辦5月份的聚會。（慈濟提供）

北加州慈濟 腎友會將於17日(星期日)下午2時至4時舉辦5月份的聚會。照顧好自己的身體是對母親最好的回報，在慶祝母親節之後，5月17日的腎友會邀請到郭蕙怡（Judy Kuo）做為演講嘉賓。郭蕙怡是專業、資深的洗腎中心護理師，是慈濟腎友會醫護團隊的一員。

目前全美國罹患慢性腎臟疾病的人口持續增長，灣區因為亞裔聚集，尤其是華裔 ，因此罹患慢性腎臟疾病的人越來越多。而大多數的患者都不知道自己的腎臟出了問題，因此衛生教育非常重要，這是預防或延遲腎臟衰竭的當務之急。

郭蕙怡當日的主題是：腎臟病的自我管理。她將就如何解讀檢驗數據及正確用藥做深入的解析。預防慢性腎臟病一定要懂得如何解讀定期的驗血報告，以便了解自己的腎臟功能。洗腎中的病友更是要懂得如何了解自己日常生活中的各種血液數據如磷、鉀等，如此才能良性地配合洗腎治療。醫護人員雖然也跟您解釋各種檢驗數據，但是自己的了解更具需要性、時效性。另外如何正確用藥也是很關鍵性的。郭Judy Kuo會在如何解讀自己的驗血報告及正確用藥做詳盡的解釋。

這個月的聚會將以線上舉行，線上參加的朋友，請使用zoom 連結：

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