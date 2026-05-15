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鄭宜農「圓缺2.0」金山開唱 聽不懂台語也被觸動

記者王湘涵/舊金山報導
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台文與英文字幕搭配出現在歌曲的主視覺中，希望與不同文化與語言背景的觀眾建立連結。...
台文與英文字幕搭配出現在歌曲的主視覺中，希望與不同文化與語言背景的觀眾建立連結。（記者王湘涵╱攝影）

曾獲兩座金曲獎、兩座金音獎肯定的台灣創作歌手鄭宜農（Enno），日前於舊金山The Great American Music Hall演出，灣區是此次海外巡演「圓缺2.0」美國的首站。這場結合音樂、影像與敘事概念的演出，吸引不少灣區台灣觀眾到場，其中也不乏非台語使用者參與，主辦方表示，團隊努力呈現出的音樂氛圍，希望讓即使聽不懂台語歌詞的人，依然可以被現場情感深深觸動。

「圓缺2.0」延續鄭宜農近年對語言、身份與情感記憶的創作思考。她受訪時表示，將這套演出帶到海外並不容易，因為除了音樂與歌聲，更重要的是歌詞與作品中想探究的內容，包括「人世間為什麼會成為今天的樣貌」、「人為什麼需要學習語言」等主題，因為那些關於情感與人的問題，其實是全球共通的。為了讓海外觀眾更容易進入作品世界，團隊此次也特別在視覺設計、歌詞翻譯與演出橋段安排上投入大量心力，台文與英文字幕搭配出現在歌曲的主視覺中，希望完整呈現概念，與不同文化與語言背景的觀眾建立連結。

演出現場除了鄭宜農細膩而帶有敘事感的歌聲外，樂團編制也融合合成器、吉他、電子聲響與節奏層次，在溫柔與張力之間來回切換，呈現「圓缺2.0」偏向概念式、沉浸感的舞台氛圍；演出過程中，她也一度手拿大聲公演唱，拉近與觀眾距離，成為現場令人印象深刻的一幕。

出生於影像與台語文化環境中的鄭宜農，父親為台灣導演鄭文堂，家中長輩平時多以台語交談，也讓她從小對母語充滿熟悉感。近年她持續投入台語創作與書寫，認為語言不只是溝通工具，更承載一個人的情感記憶、成長背景與理解世界的方式，她的獨特曲風也讓原本不熟悉台語的年輕聽眾開始接觸這個語言。

她回憶在澳洲巡演時收到最多的回饋，就是「雖然聽不懂歌詞」，卻依然能與歌曲產生深刻連結；甚至有人因為這些作品，而開始對台灣不同語言產生興趣，進一步想了解台語、學習台語，讓她感到相當欣慰。

鄭宜農分享：自己21歲時曾在舊金山刺下人生第一個刺青，在胸口上刺了一把琴頭變成鑰匙的吉他，象徵「心臟的鎖」；如今回頭看，當年那個願望「想成為用音樂打開人心的人」，如今似乎真的一步步實現了。她也向現場觀眾表達感謝，期待未來能再次回到舊金山，帶來規模更大的演出。

演出現場亦可見到不同世代的歌迷，有觀眾分享自己從14歲開始便聽鄭宜農的音樂，住在美國多年這次特地前來追巡演；也有不少觀眾即使不熟悉台語，仍沉浸於歌曲與現場氛圍之中。一位小觀眾表示：「她用音樂讓語言變美了」。

舊金山為美國巡演首站，場地湧入灣區歌迷。（記者王湘涵╱攝影）
舊金山為美國巡演首站，場地湧入灣區歌迷。（記者王湘涵╱攝影）

鄭宜農向現場觀眾致謝，期待未來能再次回到舊金山演出。（邊走邊聽有限公司提供）
鄭宜農向現場觀眾致謝，期待未來能再次回到舊金山演出。（邊走邊聽有限公司提供）

持大聲公演唱拉近與觀眾距離，成為現場令人印象深刻的一幕。（邊走邊聽有限公司提供）
持大聲公演唱拉近與觀眾距離，成為現場令人印象深刻的一幕。（邊走邊聽有限公司提供）

鄭宜農《圓缺2.0》首站舊金山開唱。（記者王湘涵攝影）
鄭宜農《圓缺2.0》首站舊金山開唱。（記者王湘涵攝影）

鄭宜農《圓缺2.0》海外巡演將繼續前往洛杉磯、亞特蘭大與紐約。（邊走邊聽有限公司...
鄭宜農《圓缺2.0》海外巡演將繼續前往洛杉磯、亞特蘭大與紐約。（邊走邊聽有限公司提供）

曾獲兩座金曲獎、兩座金音獎肯定的台灣創作歌手鄭宜農灣區開唱。（記者王湘涵╱攝影）
曾獲兩座金曲獎、兩座金音獎肯定的台灣創作歌手鄭宜農灣區開唱。（記者王湘涵╱攝影）

許多歌迷特別來現場感受台語電子的氛圍。（邊走邊聽有限公司提供）
許多歌迷特別來現場感受台語電子的氛圍。（邊走邊聽有限公司提供）

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