我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

OpenAI訴訟案主審法官沒准請假 馬斯克卻隨川普訪北京

台畫家陳菊美加盟Obelisk Gallery畫廊五人展 16日登場

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣資深水墨畫家陳菊美（左二）加入即將登場的2026 Silicon Valle...
台灣資深水墨畫家陳菊美（左二）加入即將登場的2026 Silicon Valley Open Studio舊金山灣區藝術年度盛會。（陳菊美提供）

台灣資深水墨畫家陳菊美（May Shei）應新畫廊Obelisk Applied Arts Gallery策展人Mindy及Steve Dellicarpini邀約，加入即將登場的2026 Silicon Valley Open Studio舊金山灣區藝術年度盛會。

此項重點活動已經成立40年，2026年有超過360位畫家參加，歷年來滙集了資深及新銳藝術家，有平日隱密的私人畫室、藝術中心或是畫廊對外免費參觀。民眾參訪活動前可以先在svos.org瀏覽，或是直接和藝術家聯絡。

陳菊美表示，多年的努力耕耘及教學站立主流藝術之中，很榮幸能夠應藝術新銳Mindy及Steve的邀請，參加由資深藝評、教授、藝術家Kristin A Lindseth、George Rivera、Allegra Bick- Maurischat及Steve Dellicarpini組成的五人展，展出包括陳菊美的現代潑墨山水、傳統寫意及工筆裝框及平面原作，及其他畫家的經典古典油畫、唯美立體雕塑、抽象概念及自然保育攝影等。

曾經是陳菊美多年高級水墨畫課的學生，現任主辦單位矽谷視覺藝術（Silicon Valley Visual Arts）會長藝術家Linda Nystrom已先行造訪Obelisk畫廊，並表示，這麼堅強的藝術陣容展出，正是當初有遠見的創立者所樂見及目標，就是誏美好的藝術走入每個家庭。

Obelisk Gallery畫廊五人展出時間是5月16至17日上午11時至下午5時。地點：1945 Grant St. Santa Clara, CA,  Site#170。網址www.obeliskappliedart.org，或是登錄陳菊美個人網站www.mayshei.com。

灣區 舊金山

上一則

北加州復興崗校友會28周年餐敘 「親愛精誠」續傳承

下一則

提升效率、簡化行政架構 舊金山市府將裁撤43委員會

延伸閱讀

伯大尼畫室2026年度聯展「意像–The View」

伯大尼畫室2026年度聯展「意像–The View」
華裔藝術家倪維銘個展 酷兒視角重新詮釋中國美學傳統

華裔藝術家倪維銘個展 酷兒視角重新詮釋中國美學傳統
父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元

父女檔行騙紐約藝術圈 賣假畫得手超過200萬元
有愛無礙 飛牛基金會 5月8日辦公益畫展

有愛無礙 飛牛基金會 5月8日辦公益畫展
談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

談藝／印象派唯一美國女畫家卡薩特逝世百年 回顧展紛登場

熱門新聞

Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
根據「富比士2026年億萬富翁榜」，灣區首富是Alphabet共同創辦人兼董事佩奇。他與榜單上其他三位億萬富翁都住在巴洛阿圖。(取自Larry Page臉書)

灣區前20富翁 居住地、淨資產全曝光

2026-05-13 14:07
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結