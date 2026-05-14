台畫家陳菊美加盟Obelisk Gallery畫廊五人展 16日登場

台灣資深水墨畫家陳菊美（左二）加入即將登場的2026 Silicon Valley Open Studio舊金山灣區藝術年度盛會。（陳菊美提供）

台灣資深水墨畫家陳菊美（May Shei）應新畫廊Obelisk Applied Arts Gallery策展人Mindy及Steve Dellicarpini邀約，加入即將登場的2026 Silicon Valley Open Studio舊金山灣區 藝術年度盛會。

此項重點活動已經成立40年，2026年有超過360位畫家參加，歷年來滙集了資深及新銳藝術家，有平日隱密的私人畫室、藝術中心或是畫廊對外免費參觀。民眾參訪活動前可以先在svos.org瀏覽，或是直接和藝術家聯絡。

陳菊美表示，多年的努力耕耘及教學站立主流藝術之中，很榮幸能夠應藝術新銳Mindy及Steve的邀請，參加由資深藝評、教授、藝術家Kristin A Lindseth、George Rivera、Allegra Bick- Maurischat及Steve Dellicarpini組成的五人展，展出包括陳菊美的現代潑墨山水、傳統寫意及工筆裝框及平面原作，及其他畫家的經典古典油畫、唯美立體雕塑、抽象概念及自然保育攝影等。

曾經是陳菊美多年高級水墨畫課的學生，現任主辦單位矽谷視覺藝術（Silicon Valley Visual Arts）會長藝術家Linda Nystrom已先行造訪Obelisk畫廊，並表示，這麼堅強的藝術陣容展出，正是當初有遠見的創立者所樂見及目標，就是誏美好的藝術走入每個家庭。

Obelisk Gallery畫廊五人展出時間是5月16至17日上午11時至下午5時。地點：1945 Grant St. Santa Clara, CA, Site#170。網址www.obeliskappliedart.org，或是登錄陳菊美個人網站www.mayshei.com。