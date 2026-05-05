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蔡渝涵執導「大姐：賢慧」入選舊金山國際電影節

記者王湘涵／舊金山報導
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台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姐：賢慧」（Dua Ji）由影后楊貴媚主演，入選第6...
台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姐：賢慧」（Dua Ji）由影后楊貴媚主演，入選第69屆舊金山國際電影節短片「壓力之下」(Under Pressure)單元，並於影展期間放映。（記者王湘涵／攝影）

台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姐：賢慧」（Dua Ji）由影后楊貴媚主演，入選第69屆舊金山國際電影節短片「壓力之下」(Under Pressure)單元，並於影展期間放映。該單元聚焦不同文化中女性所承受的壓力與處境，而「大姐：賢慧」以台灣傳統喪禮為背景，描繪長女在家庭結構中的情感壓抑與內在掙扎，成為本屆少數入選的亞洲作品之一。

「大姐：賢慧」（Dua Ji）導演蔡渝涵和觀眾分享創作歷程。（記者王湘涵／攝影）
「大姐：賢慧」（Dua Ji）導演蔡渝涵和觀眾分享創作歷程。（記者王湘涵／攝影）

台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姐：賢慧」（Dua Ji）入選第69屆舊金山國際電影...
台灣導演蔡渝涵執導的短片「大姐：賢慧」（Dua Ji）入選第69屆舊金山國際電影節。（記者王湘涵／攝影）

Under Pressure短片單元映後座談。（記者王湘涵／攝影）
Under Pressure短片單元映後座談。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山經濟文化辦事處今年再度贊助影展及本片放映，新聞組組長郭卉蓁代表處長伍志翔向導演蔡渝涵表達祝賀，肯定作品細膩呈現台灣女性在家族喪禮中的情感經驗。

「壓力之下」短片單元同場亦匯集來自不同國家的作品，從多元視角呈現女性在當代社會中的壓力處境。法國、蒙古合製的「A South Facing Window」關注婚姻關係中的疏離、背叛與衝突。葡萄牙、法國、西班牙合製的動畫「Because Today Is Saturday」聚焦母職帶來的心理負擔。英國短片「Dark Skin Bruises Differently」觸及教育現場中的權力與道德抉擇。美國作品「Buried Under Years of Dust」則描繪自閉症女性尋回自我聲音的歷程。

蔡渝涵受訪時表示，創作靈感來自自身家庭的觀察，特別是母親一輩在情感表達上的壓抑：「在我的家庭裡，情感並不容易被說出口。」這種「有話想說卻說不出來」的狀態，成為她書寫角色的重要起點，希望透過影像讓觀眾理解角色的處境並產生共鳴。她也提到，片中長女並非單純的家庭角色排序，而是投射總是承載情緒與責任的那個人，融合母親與外婆世代的生命經驗，揉捏出「大姐：賢慧」這部作品。

駐舊金山經濟文化辦事處今年再度贊助影展及本片放映，新聞組組長郭卉蓁（右）代表處長...
駐舊金山經濟文化辦事處今年再度贊助影展及本片放映，新聞組組長郭卉蓁（右）代表處長伍志翔向導演蔡渝涵（左）表達祝賀。（記者王湘涵／攝影）

台灣導演蔡渝涵的作品「大姐：賢慧」（Dua Ji），入圍第69屆舊金山國際電影節...
台灣導演蔡渝涵的作品「大姐：賢慧」（Dua Ji），入圍第69屆舊金山國際電影節，由影后楊貴媚主演。（記者王湘涵／攝影）

蔡渝涵邀請資深演員楊貴媚參與演出。她坦言角色難度極高，若無法精準呈現內斂而壓抑的情感，將難以打動觀眾。她特別要求角色在大部分時間維持情緒壓抑，直至後段才逐漸釋放，留給觀眾餘韻、能夠帶入並共感角色心情。

她也感性的分享，有位觀眾整場電影淚流不止，並在觀影後對她說：「我只是一個無名小卒，但妳的電影影響了我。」讓她印象深刻。

她的原型人物－母親在看過作品後也分享：很欣慰我當初的感受，能讓這個世界的觀眾有所感動。

蔡渝涵表示，作品靈感部分來自外婆的喪禮經驗：「這不只是題材，而是我自己的生命記憶。」透過台灣傳統「喜喪」的粉色佈置、折紙蓮花等習俗，也讓外國觀眾回應：「原來告別可以這麼美！」

影廳內座無虛席，觀眾給予極高的肯定。（記者王湘涵／攝影）
影廳內座無虛席，觀眾給予極高的肯定。（記者王湘涵／攝影）

駐舊金山經濟文化辦事處今年再度贊助影展及本片放映，新聞組組長郭卉蓁（右）代表處長...
駐舊金山經濟文化辦事處今年再度贊助影展及本片放映，新聞組組長郭卉蓁（右）代表處長伍志翔向導演蔡渝涵（左）表達祝賀。（記者王湘涵／攝影）

「Buried Under Years of Dust」的主角Emily透過iP...
「Buried Under Years of Dust」的主角Emily透過iPad發聲和現場觀眾溝通。（記者王湘涵／攝影）

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