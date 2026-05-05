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不只手作 灣區藍染課堂用台語染出文化記憶

記者王湘涵／佛利蒙報導
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全家一起動手！染出各自不同的圖案跟成品，充滿喜悅。（耕南書院提供）
全家一起動手！染出各自不同的圖案跟成品，充滿喜悅。（耕南書院提供）

灣區陳書瑤Nina老師的藍染課大家可能不陌生，但是一堂結合台語與藍染的手作課，卻讓這項傳統工藝多了一層文化溫度。由耕南書院發起的「手染青，心就甜，做夥學藍染，開講台灣話」的課程，全程以台語授課，帶領學員一邊動手染布，一邊認識台灣文化，讓語言自然融入生活，也讓文化的色彩透過用手接觸被看見。

推動台語文教育多年的耕南書院希望這次的合作不只是一堂手作課，更希望透過具體的體驗，讓在海外成長的孩子接觸台灣文化。藍染在台灣曾是重要的經濟產業，「菁靛」不只是染料，也承載著過去農業與手工業的記憶，透過課程，讓孩子從中理解台灣曾經的生活樣貌。

以新北市三峽為例，當地因氣候與地形條件適合栽種藍染原料「馬藍」，再加上河道運輸便利有利於染布外銷，曾發展出完整的藍染產業鏈；三峽河流交會形成的沖積地帶風勢較強，也提供良好的曬布環境，一排排染布隨風晾曬、在日光下逐漸定色，成為地方常見的景觀之一。藍染是工藝，更是一段與土地、氣候、產業緊密連結的歷史記憶。

課程從認識藍染植物開始，介紹「大菁」、「小菁」等不同種類，帶出藍染原料的來源，再進入實作環節，包括綁布設計、浸染與氧化等步驟。學員將布料反覆浸入植物染液，取出後因接觸空氣氧化，原本偏綠的顏色逐漸轉為深淺不一的藍，這樣的變化過程，讓不少第一次接觸的孩子覺得新奇。

Nina也坦言，這堂課對她來說是一項很大的挑戰，因為自己平常的台語程度大約是「聽得懂但不太會說」，可能就和在美國的第二代台灣孩子們一樣；這次在課前特別花時間練習，希望能在教學中更自然地使用台語，尤其在說明染布步驟或專有名詞時，更需要反覆查證。

她也分享這次的台語授課，讓她特別有種「雙向」交流的文化課感覺！課堂上大家一起討論藍染相關詞彙的台語說法，有時耕南書院的老師一邊幫忙查資料、一邊和大家分享理解意義，這樣的過程也讓大人重新認識台語中細膩的文化內涵；有些孩子在完成作品後表示，未來如果有機會，希望能到台灣三峽實地看看藍染文化。

對Nina而言，這堂課不只是一次教學經驗，也讓她重新思考如何將藍染文化傳遞給下一代。她透露，未來計畫與插畫家朋友合作，嘗試創作一本以藍染為主題的繪本，內容可能結合英文、中文與台語三種語言，讓更多海外的孩子能透過故事認識這項傳統工藝。

陳書瑤從介紹藍染的植物開始。（耕南書院提供）
陳書瑤從介紹藍染的植物開始。（耕南書院提供）

綁布示範教學。（耕南書院提供）
綁布示範教學。（耕南書院提供）

一堂「雙向」交流的文化課！陳書瑤未來希望透過更多方式，讓海外的孩子能認識這項台灣...
一堂「雙向」交流的文化課！陳書瑤未來希望透過更多方式，讓海外的孩子能認識這項台灣的藍染傳統工藝。（耕南書院提供）

陳書瑤的藍染課，講解藍染的原理和故事。（耕南書院提供）
陳書瑤的藍染課，講解藍染的原理和故事。（耕南書院提供）

接觸空氣氧化，原本偏綠的顏色逐漸轉為深淺不一的藍。（耕南書院提供）
接觸空氣氧化，原本偏綠的顏色逐漸轉為深淺不一的藍。（耕南書院提供）

大家一起動手製作自己的圖案。（耕南書院提供）
大家一起動手製作自己的圖案。（耕南書院提供）

學員將布料反覆浸入植物染液。（耕南書院提供）
學員將布料反覆浸入植物染液。（耕南書院提供）

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