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自彈+自指揮 王羽佳音樂夜驚艷

記者王子涵╱舊金山報導
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華裔鋼琴家王羽佳26日晚在舊金山交響樂團戴維斯音樂廳，完成了與馬勒室內樂團的合作...
華裔鋼琴家王羽佳26日晚在舊金山交響樂團戴維斯音樂廳，完成了與馬勒室內樂團的合作演出。(記者王子涵╱攝影)

華裔鋼琴家王羽佳26日晚在舊金山交響樂團戴維斯音樂廳（SF Symphony Davis Hall），完成了與馬勒室內樂團（Mahler Chamber Orchestra）的合作演出，其新穎的「自指揮自彈琴」（Pianist and Director）表演形式、對普羅高菲夫（Sergei Prokofiev）第二號鋼琴協奏曲的激情演繹、以及誠意滿滿的三首安可曲目，讓全場觀眾層層驚喜、掌聲不斷。

普羅高菲夫第二號鋼琴協奏曲最初完成於1913年，是獻給他已故的朋友史密霍夫(Maximilian Schmidthof)，這位朋友在1908年自殺，對普羅高菲夫打擊很大。而上周舊金山交響樂團榮譽音樂總監湯瑪斯(Michael Tilson Thomas)辭世，王羽佳臨場將這首壓軸曲目調整至最先表演，並身穿黑色長裙，以表達對MTT的緬懷。

普二協奏曲張力十足，在王羽佳近期參與的一檔中國節目「十三邀」中，排練此曲後滿身大汗、情緒激昂。當晚現場演出更令觀眾震撼。

小紅書網友小陳曾撰文：「上半場沉浸在一種人生無常的心境，沒有人能夠像王羽佳一樣彈奏最後華彩部分，猶如行星撞擊那樣，冷酷無情，遼闊而恐怖。」

下半場的爵士組曲，以及安可環節中的丹戎舞曲，輕鬆又活潑。王羽佳在曲目進行時，時不時站起指揮，給觀眾耳目一新的體驗。

剛剛開始欣賞交響樂的華人陳女士表示，現場表演永遠充滿著驚喜與意外。「第二提琴的琴弦突然拉斷、低音號手在曲目間為樂器排水、甚至是觀眾的手機鈴聲，這些都讓現場音樂多了一種不可預測的真實感，也正是它迷人的地方。」

王羽佳在採訪中也透露，自己在西方世界曾被歧視為「中國的鋼琴娃娃」。儘管在舞台上光彩靚麗，但是內心也曾經歷孤獨、被困於天才的標籤中。隨著長大，她學會遵從自我本心，不必活在他人的評判中。

她分享，同樣是年少成名的中國大提琴大師馬友友給她的幫助，「先做人，其次你才是音樂家，然後再去精進你的樂器」。王羽佳說：「如果我不開心的話，我的音樂也不會，我必須把心態和人格做好，然後做一個好音樂家。」

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