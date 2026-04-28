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太極門60周年暨庫市道館25年 逾百人齊聚矽谷同慶

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太極門氣功養生學會19日在矽谷舉辦，慶祝創立60周年及庫比蒂諾道館25周年「氣蘊...
太極門氣功養生學會19日在矽谷舉辦，慶祝創立60周年及庫比蒂諾道館25周年「氣蘊人生 歡樂奔騰」活動。(太極門提供)

太極門氣功養生學會創立60周年，位於矽谷的庫比蒂諾道館亦迎來成立25周年館慶。4月19日於Quinlan Community Center舉辦「氣蘊人生 歡樂奔騰」館慶活動，結合文化展覽、精彩展演與公益分享，吸引灣區民眾及各界來賓參與。

本次活動主題「氣蘊人生 歡樂奔騰」，寓意透過氣功修練體悟人生五寶–健康、財富、智慧、快樂與幸福。太極門掌門人洪道子博士致詞：「如何在高壓生活中達到身、心、靈的健康與平衡，是現代人重要的人生課題。太極門弟子透過練氣養生、修心養性，保持正心、正念，期待自己成為照亮及溫暖他人的小太陽。

出席灣區政要包括：加州眾議員艾倫斯(Patrick Ahrens)及其區域代表Khalil El-Khatib、庫比蒂諾市長莫爾(Kitty Moore)、密爾比達市議員林威廉(William Lam)、佛利蒙市議員劉瑞蒙(Raymond Liu)和邵陽，以及洛斯蓋圖-薩拉度加聯合高中學區委員會主席副曾景琳(Katherine Tseng)等。

國會議員羅康納(Ro Khanna)、加州參議員瓦哈布(Aisha Wahab)、艾倫斯、莫爾、聖塔克拉拉市長吉爾莫(Lisa Gillmor)皆致贈表揚狀，讚揚太極門多年來對社區的積極奉獻與正面影響。加州參議員柯提斯(Dave Cortese)製作祝賀影片在現場播放。

洪道子特別準備了禮物致贈每位貴賓，包括「太極緣」項鍊及萬年曆。

「焦點儀式」邀請與會來賓共同點亮「TJM60」LED燈，齊聲喊出「從心出發，走向世界」，象徵以善念與行動啟動更美好的未來。

加州 矽谷 灣區

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