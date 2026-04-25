我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

柏克萊加大放映「造山者」談半導體交流與美台合作

記者周言初／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡正明教授與阮克明（Clark Nguyen）副院長的座談交流和回答觀眾提問。（...
胡正明教授與阮克明（Clark Nguyen）副院長的座談交流和回答觀眾提問。（記者周言初／攝影）

柏克萊加州大學（University of California, Berkeley）工程學院24日舉辦紀錄片「造山者，A Chip Odyssey」放映暨座談會，由全球學習與國際交流中心（GLOBE）與駐舊金山台北經濟文化辦事處共同主辦，吸引學生、學者及產業人士出席，探討半導體發展與台美科技合作。

活動於工程中心舉行，內容包括紀錄片「造山者」放映與專家座談。主辦單位表示，此次活動結合教育、研究與國際合作，深化柏克萊加大與台灣在半導體領域的交流。

工程學院副院長阮克明（Clark Nguyen）指出，舉辦本次活動主要出於教育目的，並與學院的全球學習計畫密切相關。他表示，校內GLOBE計畫每年選派學生赴台交流，同時柏克萊也與多家台灣企業展開研究合作，尤其與台積電關係密切。他說，柏克萊被稱為美國大學通往亞洲的門戶。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，「造山者」不僅記錄半導體技術的突破，更展現跨國合作的精神，特別是台美之間長期穩固的夥伴關係。他鼓勵觀眾觀影後參與座談，深入了解產業背後的發展脈絡。

台積電前技術執行長、柏克萊榮譽教授胡正明（Chenming Hu）在接受本報採訪中表示，半導體晶片改變了每一項科技、每一個產業，甚至每一門科學，人工智慧（AI）的崛起正是建立在晶片技術的基礎上。他認為，科技雖可能帶來挑戰，但同時也提供解決問題的工具。問題，最終還是要靠更多科技來解決。

主辦方稱，在全球積極推動晶片產業與供應鏈重組之際，半導體不僅關乎經濟發展，也影響國際合作與科技競爭。透過紀錄片與專家對談，活動希望幫助大眾理解半導體產業的歷史脈絡與未來走向，並促進跨領域與跨國交流。

胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）
胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）

胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）
胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）

放映現場，觀眾陸續入場。（記者周言初／攝影）
放映現場，觀眾陸續入場。（記者周言初／攝影）

左起：駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、台積電前技術執行長胡正明（Chenm...
左起：駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、台積電前技術執行長胡正明（Chenming Hu）、工程學院副院長阮克明（Clark Nguyen）。（記者周言初／攝影）

座談交流現場。（記者周言初／攝影）
座談交流現場。（記者周言初／攝影）

放映現場到訪觀眾與胡正明教授交談。（記者周言初／攝影）
放映現場到訪觀眾與胡正明教授交談。（記者周言初／攝影）

座談會現場。（記者周言初／攝影）
座談會現場。（記者周言初／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔在電影放映前致詞。（記者周言初／攝影）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔在電影放映前致詞。（記者周言初／攝影）

座談會現場。（記者周言初／攝影）
座談會現場。（記者周言初／攝影）

世報陪您半世紀

舊金山 加州大學 柏克萊

上一則

東華醫院慶127周年 持續守護社區健康

下一則

執行長馬斯克：Tesla無人駕駛計程車開始生產

延伸閱讀

造山者紀錄片 紐約世報5/17免費放映…見證台灣半導體產業發展 歡迎報名

造山者紀錄片 紐約世報5/17免費放映…見證台灣半導體產業發展 歡迎報名
「台美防衛合作」研討會 駐美代表俞大㵢演講

「台美防衛合作」研討會 駐美代表俞大㵢演講
「看不見的國家」舊金山放映　台灣民主故事引國際關注

「看不見的國家」舊金山放映　台灣民主故事引國際關注
羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係
新任駐洛經文處處長馬博元訪亞利桑納 與州議員「珍奶乾杯」

新任駐洛經文處處長馬博元訪亞利桑納 與州議員「珍奶乾杯」

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

2026-04-19 02:18

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作