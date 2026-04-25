柏克萊加大放映「造山者」談半導體交流與美台合作

胡正明教授與阮克明（Clark Nguyen）副院長的座談交流和回答觀眾提問。（記者周言初／攝影）

柏克萊加州大學 （University of California, Berkeley）工程學院24日舉辦紀錄片「造山者，A Chip Odyssey」放映暨座談會，由全球學習與國際交流中心（GLOBE）與駐舊金山 台北經濟文化辦事處共同主辦，吸引學生、學者及產業人士出席，探討半導體發展與台美科技合作。

活動於工程中心舉行，內容包括紀錄片「造山者」放映與專家座談。主辦單位表示，此次活動結合教育、研究與國際合作，深化柏克萊加大與台灣在半導體領域的交流。

工程學院副院長阮克明（Clark Nguyen）指出，舉辦本次活動主要出於教育目的，並與學院的全球學習計畫密切相關。他表示，校內GLOBE計畫每年選派學生赴台交流，同時柏克萊也與多家台灣企業展開研究合作，尤其與台積電關係密切。他說，柏克萊被稱為美國大學通往亞洲的門戶。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，「造山者」不僅記錄半導體技術的突破，更展現跨國合作的精神，特別是台美之間長期穩固的夥伴關係。他鼓勵觀眾觀影後參與座談，深入了解產業背後的發展脈絡。

台積電前技術執行長、柏克萊榮譽教授胡正明（Chenming Hu）在接受本報採訪中表示，半導體晶片改變了每一項科技、每一個產業，甚至每一門科學，人工智慧（AI）的崛起正是建立在晶片技術的基礎上。他認為，科技雖可能帶來挑戰，但同時也提供解決問題的工具。問題，最終還是要靠更多科技來解決。

主辦方稱，在全球積極推動晶片產業與供應鏈重組之際，半導體不僅關乎經濟發展，也影響國際合作與科技競爭。透過紀錄片與專家對談，活動希望幫助大眾理解半導體產業的歷史脈絡與未來走向，並促進跨領域與跨國交流。

胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）

胡正明教授在座談中分享與台積電技術高層們的往年趣事。（記者周言初／攝影）

放映現場，觀眾陸續入場。（記者周言初／攝影）

左起：駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、台積電前技術執行長胡正明（Chenming Hu）、工程學院副院長阮克明（Clark Nguyen）。（記者周言初／攝影）

座談交流現場。（記者周言初／攝影）

放映現場到訪觀眾與胡正明教授交談。（記者周言初／攝影）

座談會現場。（記者周言初／攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔在電影放映前致詞。（記者周言初／攝影）