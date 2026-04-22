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華人權益服務社春季慶典 4大願景凝聚社區力量

記者王湘涵╱卡斯楚谷報導
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華益社春季慶典四大願景「健康、和諧、進步、繁榮」，聚集多位民選官員、社區代表，期...
華益社春季慶典四大願景「健康、和諧、進步、繁榮」，聚集多位民選官員、社區代表，期許社區共好。（記者王湘涵╱攝影）

成立逾30年的華人權益服務社（Citizens for Better Community, CBC）日前舉辦第34屆春季慶典，民選官員、社區代表與居民齊聚一堂，在熱鬧與溫馨交織的氛圍中，展現灣區華人社群的凝聚力與活力。

創立於1992年的華益社，長年深耕佛利蒙，致力於推動社區服務、文化交流與公民參與，並見證灣區華人逐步走入主流社會的發展歷程。今年活動以「健康（Health）、和諧（Harmony）、進步（Progress）與繁榮（Prosperity）」為主軸，強調透過社區連結與資源整合、回應在地需求，並持續擴展華人社區的影響力。

華益社會長蘇慧雯（右）、副會長李英敏（左）頒發「年度志工獎」給Henry Lia...
華益社會長蘇慧雯（右）、副會長李英敏（左）頒發「年度志工獎」給Henry Liang（中）。（記者王湘涵╱攝影）

會中亦頒發獎項，表彰貢獻者。其中「年度志工獎」由連續13年在佛利蒙學校擔任交通導護志工，以實際行動守護學童安全的Henry Liang獲得；「傑出社區服務獎」則頒給Cecilia Leon，肯定她對參與在地社區事務的長期用心。

「傑出社區服務獎」得主Cecilia Leon致謝詞。（記者王湘涵╱攝影）
「傑出社區服務獎」得主Cecilia Leon致謝詞。（記者王湘涵╱攝影）

「終身成就獎」頒予長年深耕社區的楊銘慧(Lena Zee)。她生前致力於公益與文化交流，對華人社群貢獻深遠，在女兒溫馨的感動和分享中領取這個獎，為活動增添一份對前輩的感念與致敬。

華益社會長蘇慧雯（右）、副會長李英敏（左）頒發「終身成就獎」給已故社區領袖楊銘慧...
華益社會長蘇慧雯（右）、副會長李英敏（左）頒發「終身成就獎」給已故社區領袖楊銘慧，由女兒代領。（記者王湘涵╱攝影）

在服務面向上，主辦單位指出，以佛利蒙、紐華克與聯合市組成的三城地區為例，約有35%的學生符合免費或減價午餐資格，顯示部分家庭在基本生活資源上仍面臨壓力。透過與在地非營利組織合作，相關服務每年發放近200萬磅食物，轉化為150萬份餐食，每周協助約1500個家庭，其中包含相當比例的長者與亞裔族群，展現華益社在串聯資源與回應社區需求上的實質影響力。

孫女以一段名為「Heavenly Cloud of Grace」的舞蹈，獻給獲頒...
孫女以一段名為「Heavenly Cloud of Grace」的舞蹈，獻給獲頒終身成就獎的祖母楊銘慧。（記者王湘涵╱攝影）

晚會由舞獅揭開序幕，以韓國流行歌曲「APT.」展開，帶給大家耳目一新的感受。節目安排緊湊多元，包括佛利蒙腰鼓舞隊帶來英姿颯爽的「扇子舞」、龍韵少林功夫學院各項精湛的武術演出、2025年加州妙齡小姐帶來彩帶舞展現文化交融的優雅風采、而一段名為「Heavenly Cloud of Grace」的舞蹈，則由孫女獻給獲頒終身成就獎的祖母，為現場增添溫暖與思念。

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