佛誕節、母親節暨全球慈濟日…慈濟「三節合一」5月10日登場

慈濟基金會西北分會邀請社區大眾5月10日（星期日）於聖荷西慈濟園區，參加「佛誕節、母親節暨全球慈濟日三合一慶祝活動」。(慈濟提供)

慈濟 基金會西北分會訂於5月10日（星期日）於聖荷西慈濟園區舉行「佛誕節、母親節 暨全球慈濟日三合一慶祝活動」。今年適逢慈濟基金會成立60周年，慈濟邀請各界共同見證這一重要里程碑，並以清淨虔誠之心祈福，願人人平安、社會祥和。

慈濟基金會表示，本次慶典旨在表達對佛陀、父母以及一切眾生的深切感恩。透過莊嚴隆重的浴佛典禮–超越宗教與族群的界限–期盼啟發人人心中的善念，廣結善緣，共創祥和社會。

浴佛典禮後，現場並規劃豐富的親子 互動體驗活動，讓家庭成員在溫馨互動中增進情感，留下美好回憶。

活動詳情如下：

日期：2026年5月10日（星期日）。中文場：上午10時（請於上午9時45分報到）。英語場：上午11時15分（請於上午11時報到）；地點：慈濟基金會西北分會（2355 Oakland Rd., San Jose, CA 95131）。

親子體驗活動：11時開始，透過奉茶、親子花道等孝親感恩活動，引導子女表達孝心，感念父母養育之恩。藉由為父母奉茶及花道體驗，體會雙親辛勞，培養恭敬之心；在溫馨互動中，促進親子交流，體悟親情的珍貴。名額有限，請從親子花道、親子奉茶、親子護大地三項中擇一參加。

蔬食愛心園遊會：中午12時開始，提供多樣美味蔬食，邀請大眾以實際行動愛護地球、支持慈善。推廣健康蔬食，守護慈悲心，為減緩地球暖化盡一份心力。

報名方式：請透過連結https://forms.gle/Kv3HLZLNd7EMM1aT9，或掃描活動海報QR Code報名。